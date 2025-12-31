跨年夜搶錢潮！王品、乾杯、築間拉長營業時間拚年終業績

跨年夜向來是餐飲業年終衝刺的重要檔期，看準倒數人潮帶動夜間聚餐與續攤需求，包括王品（2727）、乾杯（1269）、築間（7723）等連鎖餐飲集團，今年皆有品牌和分店拉長營業時間搶攻跨年財。隨各縣市大型晚會與演唱會陸續登場，業者普遍將12月31日視為「延長營業黃金夜」，藉由深夜時段營收放大來客數與客單價，為年底業績再添動能。

今年跨年活動規模擴大，新北市跨年晚會邀請韓國實力派歌手華莎壓軸，金曲歌王蕭敬騰獨家在台中獻聲，天后蔡依林、天團五月天則分別於台北大巨蛋與台中洲際棒球場與歌迷倒數，帶動周邊商圈夜間人潮，也成為餐飲業延長營業的重要支撐。

王品集團旗下多個品牌跨年夜全面加碼營業時段。其中，「肉次方」全台門店12月31日延長營業至凌晨1點，並推出啤酒買一送一優惠，吸引跨年聚餐與續攤客群。「青花驕」街邊型門店最晚營業至凌晨3點，百貨商場門店則依館方時間調整；「和牛涮」台北忠孝東、台南中華西與高雄博愛店延長至凌晨3點，高雄夢時代店延至凌晨1點，其餘門店多至凌晨2點。

商圈型門店同樣延長營業搶人潮，西門町的「向辣」與「尬鍋」跨年夜陪民眾一路營業至凌晨2點；「聚」則以台南門店最晚，台南中華西店延至凌晨12點半，其餘街邊門店多延長至晚間11點至12點不等。

乾杯集團亦積極布局跨年商機，除「和牛47」推出跨年煙火專屬方案外，旗下共有14家分店加開營業時段，包括乾杯信義ATT店、板橋店、老乾杯信義店、台中市政店與黑毛屋台中市政店，均延長營業至凌晨1點。乾杯表示，跨年夜延長營業有助放大夜間消費動能，為全年業績畫下亮眼句點。

築間也同步搶攻跨年夜商機，公司指出，除進駐百貨公司的門店將配合館方營業時間外，街邊型門市跨年夜最晚將延長營業至凌晨4點，鎖定倒數後續攤與深夜聚餐需求，藉由拉長營業時段放大來客數，挹注年終營收表現。