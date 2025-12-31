快訊

士林都更新案豐萃動土 聖得福執行長洪正雄：若不滿意，我重建

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聖得福建設士林都更案「豐萃」動土，執行長洪正雄對產品有信心，強調若地主不滿意，他負責重蓋。記者藍鈞達／攝影
聖得福建設士林都更案「豐萃」動土，執行長洪正雄對產品有信心，強調若地主不滿意，他負責重蓋。記者藍鈞達／攝影

聖得福建設位於士林核心地段的新案「豐萃」今（31）日舉行開工動土典禮，宣告啟動工程。該案由董事長吳明珠、執行長洪正雄親自主持，並邀集各界貴賓到場見證，象徵士林住宅市場再添新亮點。

執行長洪正雄表示，會持續深耕都更，「有捷運的地方就有聖得福」，他也感謝地主對他的信任，特別強調，「如果地主有不滿意的地方，我負責改掉重建。」

聖得福建設指出，「豐萃」自推出以來憑藉地段與規畫優勢，市場反應穩定，銷售表現符合預期，預計明年春天動工，將為士林生活圈帶來全新住宅選擇。該案位於士林核心區，距離北投士林科技園區僅約6分鐘車程，可望受惠AI與科技產業進駐所帶動的區域發展動能。

隨著士林北環段捷運工程推進，區域交通條件逐步到位，加上金融機構、產業能量與藝文設施匯聚，士林生活圈正朝向「產業升級、文藝薈萃、都更動能」並進的方向發展。「豐萃」亦主打「安全、便利、綠意」三大訴求，建築採用AlfaSafe耐震系統，並提供長達15年防水保固。

產品規畫方面，主力為26至41坪、2至3房格局，並於2房產品配置「+1」彈性空間，可因應書房或多功能使用需求。

聖得福建設表示，隨工程啟動，現場接待中心已完整呈現格局與動線，歡迎有意願在士林置產的民眾把握現階段了解。

福建 生活 都更

