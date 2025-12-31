快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

住商機構統計旗下加盟店成交件數，12月全台各區域買氣較11月量增4.7%，和去年相比，減少12%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，股市表現轉強，降價逐漸成為市場共識，加上央行理監事會「硬中帶軟」的態度，買方逐漸歸隊，12月買氣穩步向前。

各縣市表現，北市月增0.8%，年減12.7%，新北月增8.9%，年減7.6%，桃園月減6.8%，年減7.0%，台中月減9.1%，年減10.6%，台南月增12.5%，年增7.2%，高雄月減4.4%，年減14.1%，全台月增4.7%，年減12.5%。

徐佳馨表示，受惠於自用客戶歸隊，交易較上月明顯轉佳，交易回歸蛋黃，來人狀況也逐漸回穩，各區除台南呈現年增外，比起去年有段距離，推估為買方預期價格修正心態所致。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，預售市場率先讓利，買氣持續加溫；至於成屋市場，中古屋市場雖有表現，但在貸款排隊、利率攀高等壓力，對買氣是一大硬傷，

他表示，隨著股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

買氣 市場

央行「硬中帶軟」 房仲：買方逐漸歸隊、12月交易增

商品推薦

