台北車展登場 景氣風向球 四車商喊話明年銷量不淡

台灣車壇盛事、2026台北新車暨新能源車大展今（31）日登場，國內四大汽車品牌代理業者和泰集團、裕隆集團、三陽工業（2206）及寶嘉聯合認為，2026年汽車市場銷售量將比2025年略好，總銷量約41萬至42萬輛。

國內車市今年前11月累計銷量36.7萬輛，年減11.8%。因年底傳統購車旺季、台北車展有助帶動話題、各車廠相繼加碼促銷方案，車業龍頭和泰車認為12月車市銷量將衝上4.3萬輛，今年車市銷量落於40萬至41萬輛。

和泰車代理TOYOTA及LEXUS，以2026年國內車市變化推估，總銷售量約在42萬輛區間。

三陽工業旗下南陽實業為南韓現代汽車總代理，南陽實業總經理徐伯達推估，明年車市銷量約41萬至42萬輛，現代汽車市占率目標5%，2026年新年度季季有新車，年銷量目標2.1萬輛。另外會有兩款重量級的車款，導入油電新能源車，還有一款國產車，預計明年第4季推出。

中華汽車總經理曾鑫城推估，2026年國內車市銷售目標約42萬輛。全新三菱都會跨界休旅79.9萬元起上市，結合智慧安全科技、新世代駕馭體驗、都會質感設計，開啟跨界休旅新篇章，預計年銷售目標9,000輛。

裕日車總經理姚振祥跟副總經理是李昌益同步宣布2026年營運目標，全力朝找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商體質，找回NISSAN的品牌力，要讓消費者感受到「感動‧源自細節」，2026台北車展首發預賞活動，展出2024-2025電動方程式冠軍賽車及全新-POWER跨界休旅QASHQAI，2026年有信心銷售回到成長軌道。

寶嘉聯合集團執行董事吳睿弘說，代理的四大品牌2025年售出4,200輛新高紀錄，首度在今年車展全面參展，有信心2026年業績更好，預估總市場銷售量約在42萬輛。