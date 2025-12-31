櫃買五路出擊 助攻企業永續

櫃買中心配合金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」政策目標，持續協助上櫃公司深化永續行動。

2026年度五大推動項目，涵蓋淨零減碳、接軌IFRS永續揭露準則、深化永續治理、推動綠色證券制度暨提升資訊透明度及落實無紙化申報，強化企業永續競爭力。

溫室氣體盤查 將分階段實施

首先，在淨零減碳方面，依金管會永續發展路徑圖，上櫃公司將依產業別及資本額分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊之揭露：

一、鋼鐵、水泥工業及實收資本額100億元以上公司，2026年持續揭露前一年度合併報表母子公司溫室氣體盤查數據與減碳目標達成情形，並於2027年完成合併公司確信資訊揭露。

二、實收資本額50億元以上未達100億元公司，自2026年起揭露前一年度合併報表母子公司溫室氣體盤查數據、減碳目標、策略及具體行動計畫，並於2027年及2028年分別完成個體及合併公司確信資訊揭露。

三、實收資本額50億元以下公司，自2026年起揭露前一年度個體公司盤查數據，並於2027年完成合併報表母子公司溫室氣體盤查數據、減碳目標、策略及具體行動計畫之揭露，後續應分別於2028年及2029年完成個體公司及合併公司確信資訊之揭露。

永續揭露準則 分三階段導入

其次，接軌IFRS永續揭露準則。依照我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，上櫃公司自2026年起依資本額分三階段適用IFRS永續揭露準則：

一、實收資本額100億元以上公司，自2026年起接軌IFRS永續揭露準則，並試行編製年報之永續資訊專章，自2027年起2026年度年報（含永續資訊專章）應與2026年度財務報告同時申報，未及編製完整年報內容者，得先申報永續資訊專章。

二、實收資本額50億元以上，未達100億元公司，自2027年起接軌IFRS永續揭露準則，並應於2026年度起依導入計畫時程，依序辨認現行永續資訊與IFRS永續揭露準則重大差異及影響、辨認永續相關風險與機會及財務影響、評估永續相關重大財務資訊，以及辨認及蒐集所需資料，後續於2027年試行編製年報永續資訊專章。

三、實收資本額未達50億元公司，自2028年起接軌IFRS永續揭露準則，並建議於2026年底前成立跨部門專案小組及擬訂導入計畫。

櫃買中心網站設置「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw）提供永續資訊之一站式服務及免費資源，包含最新法規、實務指引與範例、宣導影音、問答集、專屬路徑圖等資訊供企業使用。

接軌國際趨勢 執行ESG評鑑

第三，深化永續治理。為因應國際資本市場永續轉型趨勢，自115年起「公司治理評鑑」將轉型並更名為「ESG評鑑」，評鑑構面調整為環境（E）、社會（S）及治理（G）三大面向，以鑑別上櫃公司於ESG各面向之表現，並提供投資人進行ESG投資決策之參考。

在強化董事會職能方面，上櫃公司於2026年董事任期屆滿辦理改選時，應至少委任一名不同性別董事，若任一性別未達三分之一，應於股東會年報說明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施，及應半數以上獨立董事連續任期不得超過三屆。

另實收資本額100億元以上及金融業之上櫃公司，獨立董事人數不得少於董事席次三分之一。

綠色證券認證 聲譽加分項目

第四，推動綠色證券認證制度。自2026年起，上櫃公司（不含金融業）前一年度綠色收入占全年度營收達一定比率並符合特定條件者，將可獲頒「綠色證券認證」。

此項認證不僅彰顯企業在環境保護及永續轉型的具體貢獻，更有助提升企業形象與市場能見度，及吸引更多資金流入。

此外，獲頒綠色證券認證除可列入2026年度ESG評鑑的加分項目，提升企業在永續評比中的整體表現，亦可作為金融機構在授信評估時的重要參考，從而助於取得更佳的融資條件與信用評等。

強化申報效率 免送紙本文件

第五，提升資訊透明度及落實無紙化申報。為強化資訊揭露透明度無紙化，櫃買中心同步推動多項措施，包括要求全體本國上櫃公司（不含第一上櫃公司）自2026年起於董事會決議2025年盈餘分派時，應至公開資訊觀測站申報「基層員工調整薪資或分派酬勞」資訊，供投資人查詢。

為引導上櫃公司重視企業長期價值，櫃買中心鼓勵上櫃公司積極與股東及利害關係人溝通，持續將制定「提升企業價值計畫」提報董事會並揭露於專區之具體行動列入2026年ESG評鑑指標。

在無紙化申報方面，上櫃公司自2026年度起申報股東會年報、獨立董事聲明書暨資格檢查表、買回公司股份，暨公告2026年第1季財務報告，均可全面採電子化申報，免送紙本文件，以提升申報效率及落實節能減碳。

櫃買中心持續配合主管機關政策方向，協助上櫃公司深化永續治理、提升資訊透明度，引導上櫃公司循序淨零轉型與接軌IFRS永續揭露準則，進而提升上櫃公司在資本市場的能見度與吸引力。