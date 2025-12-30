大同九席董事改選 張榮華人馬全入列

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

大同（2371）昨（30）日召開股東臨時會，完成九席董事改選，董事長張榮華陣營全面進駐董事會，經營權徹底整合，開啟「大同3.0」時代。

張榮華指出，未來將聚焦「電力與資訊、能源與科技、家電與地產」三大營運主軸，瞄準AI資料中心商機，推動重電事業加速出海。

董事改選後，具備媒體背景的董事席次大幅增加，結合專業治理與媒體洞察的戰隊正式成軍。新任董事除現任的張榮華、黃寶慧、許良源及王雅萱外，新增三立總經理高明慧、靖天總裁陸醒華；三席獨董也更換，由李鐘培、葉哲良與陳建成出任。

張榮華指出，上任後的管理工程已告一段落，「人事調整已大致到位」，未來將建立透明制度與專業經理人架構，讓組織運作回歸績效導向。

至於股東關心的中國大陸華映賠款案與土地開發進度。張榮華強調，大同目前帳上現金及約當現金約287億元，資產總額達1,480億元，財務體質穩健且資金充裕。儘管對判決深感遺憾，但將持續提出再審，並依法阻止判決在台執行，此案不會影響公司正常營運。

大同今年第3季營收134.88億元，年增11%。總經理張松鑌指出，重電事業積極對接AI浪潮，不僅在北美、日本市場取得訂單，未來更將結合子公司大世科的實力，爭取AI資料中心建置商機。海外布局規劃東南亞基地，智慧電表已打入日本電力公司供應名單。

張榮華表示，土地事業將聚焦「智能廠辦」與「智慧住宅」，推動資產高價值化。預售案「大同新豐采」已完銷，指標大案「大同新紀元」穩步推進。備受矚目的總部開發案，他透露，該土地潛力龐大，未來將以股東最高利益為核心，與專業團隊研擬最優方案。

