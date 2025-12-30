快訊

不銹鋼價 新年度開紅盤 燁聯300系下月大漲5,000元、華新上調4,000元

經濟日報／ 記者林政鋒朱曼寧／高雄、台北報導
不銹鋼上游廠燁聯、華新麗華等30日開出明年1月不銹鋼盤價。聯合報系資料照
貴金屬向前衝，鎳價創九個月新高，不銹鋼上游廠燁聯（9957）、華新麗華等昨（30）日開出明年1月不銹鋼盤價，燁聯300系每公噸大漲5,000元，華新同步大漲4,000元，同為九個月以來最大漲勢。預期唐榮也將跟進，為新年度不銹鋼開紅盤博得好彩頭。

華新表示，鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。 另外，美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；中國大陸預計自2026年1月起限制鋼品出口，可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。

不銹鋼元月漲價概況
燁聯表示，美國聯準會啟動降息循環，提高全球金融體系流動性，國際資金陸續轉向布局商品市場。另一方面，全球AI產業發展需求的推升下，近期倫敦金屬交易所LME各項基本金屬價格同步走揚，鎳價展現落後補漲的強勁反彈。

燁聯指出，大陸自2026年1月1日起針對鋼鐵出口實施許可制度，將有助抑制非理性出口，穩定國際鋼鐵市場供需秩序與價格走勢。尤其印尼政府針對明年度鎳礦開採配額進行限縮，不銹鋼原物料供給將趨於緊縮，鎳生鐵等主要生產原料價格大幅上漲，墊高鋼廠生產成本。

基於成本變化與整體市場考量，燁聯昨天開盤決定，明年1月304不銹鋼每公噸調漲5,000元，316L漲1,000元，430維持平盤。

華新300系每公噸調漲4,000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1,000元，200系調漲每公噸1,000元，400系維持平盤。

上市鋼廠廠主管說，國際鎳價強勢反彈，倫敦金屬交易所期鎳單日一度大漲4.7%，最高來到每噸16,560美元，創下今年3月以來、約九個月新高。鎳價轉強不僅扭轉市場情緒，也直接點燃不銹鋼產業鏈的價格修復動能。

此外，國際鎳價現貨收盤1.56萬美元，近月來大漲約7%，隨著原料快速上揚，不銹鋼成本結構明顯被推高。

鎳作為300系不銹鋼的核心原料，其價格變動對鋼廠影響最為直接，鎳價自12月中旬以來持續反彈，鎳生鐵與相關半成品價格同步上揚，鋼廠原料壓力快速累積，也為成品盤價調整鋪陳合理性。

