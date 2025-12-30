快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

不銹鋼中期行情 要看終端需求

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

上市鋼廠主管表示，這波由鎳價帶動的不銹鋼盤價調升，雖未必意味著需求全面復甦，但已成功扭轉市場對價格持續下探的預期。在成本推升、政策干預與資金面改善三項動力催化下，後續能否擴大為中期行情，仍將取決於終端需求能否跟上腳步。

⭐2025總回顧

2025年多數不銹鋼廠都身陷虧損泥沼，如今隨著鎳價跳漲帶動上游廠家喊漲，「成本推升」效應已啟動，接下來市場緊盯買盤回補、訂單轉強的「需求拉動」要跟上腳步。

業界認為，若需求跟不上供給，市場小陽春容易變成短線衝高、終端不買單，行情冷卻甚至熄火，屆時期待新年度由虧轉盈恐怕仍有挑戰。

唐榮不銹鋼專家說，國際不銹鋼產業的困境，最重要的還是供給過剩，目前印尼青山連續調漲304出口報價，除了原料鎳金屬行情走高外，市場普遍關注印尼政府對2026年鎳礦與產量管理更趨嚴格，藉以穩定價格，若供給控制真能落實，鋼廠才敢把漲價變成常態，而不是一次性的轉嫁。

其次，不銹鋼需求端必須從補庫升級為常態消費。目前不銹鋼很多時候是靠下游低庫存被迫回補，一旦漲價過快、接單沒跟上，補庫存立刻熄火。要走向中長期榮景，必須看到更扎實的終端用戶需求，因為只有家電、廚衛、化工管線、食品設備等產業源源不斷有訂單出現，整個不銹鋼供應鏈才會有活力。

不銹鋼 市場 鎳價

延伸閱讀

大陸元旦實施鋼品管制出口 華新1月盤價大漲、300系調漲每公噸4000元

大陸管制鋼鐵出口元旦啟動 鋼鐵市場迎關鍵轉折點

中鋼調體質 轉向最適產量

鐵礦砂價揚 鋼價有底氣

相關新聞

今年營運繳佳績…華航、長榮航年終 六個月起跳

國內航空業2025年營運繳出佳績，年終獎金也將陸續揭曉，今年航空業發放年終獎金的榜首有望由華航拿下，據悉，華航平均年終獎...

兩岸靚人物／阿里巴巴集團副總裁吳嘉 軟硬一體 智能躍進

今年以來，阿里巴巴在AI領域持續加碼，尤其在面向的領域。阿里今年12月初成立「千問C端事業群」，由集團副總裁吳嘉負責。首...

經營密碼／沃爾瑪結盟OpenAI 創對話式零售新模式

2025年10月，沃爾瑪（Walmart）宣布與OpenAI展開策略合作，開發能在ChatGPT內直接完成商品搜尋、推薦...

行銷線上／客戶成功 轉化企業成長結構

近年，台灣企業愈來愈常討論客戶成功（Customer Success），求職諮詢者有個常見的疑惑：同樣掛著客戶成功人員，...

趨勢觀察／2026台灣經濟風險

根據行政院主計總處今年11月所發布最新的數據，台灣今年全年經濟成長率可望高達到7.37%，主要由於AI和半導體產業的強勁...

台北車展登場 景氣風向球 四車商喊話明年銷量不淡

台灣車壇盛事、2026台北新車暨新能源車大展今（31）日登場，國內四大汽車品牌代理業者和泰集團、裕隆集團、三陽工業及寶嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。