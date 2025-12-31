台北車展休旅車、能源車 炒熱場子

台灣車壇年度盛會登場，各式休旅車款是各家車廠兵家必爭的產品，能源車及導入更多的科技配備車款更成為主力展出產品。

TOYOTA於本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現TOYOTA多元產品線，並發表全新純電精品休旅Urban Cruiser；另外，最吸引消費者目光是CROWN SPORT休旅車首度來台展示，感受品牌質感全面升級，體驗高階移動體驗。

TOYOTA旗下兩大重量級的休旅車，其中Corolla Cross推估2025年銷量可達4.5萬輛。TOYOTA RAV4曾是全球年度銷售霸主，1997年導入台灣市場，累計銷量逾32萬輛，台灣總代理和泰車（2207）今年將導入第六代RAV4，科技配備全面革新，也是台灣首款導入TOYOTA Connect的車型。