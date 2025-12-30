刺激買氣！台中三井LaLaport南館完成新櫃改裝亮相

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中三井LaLaport宣布，南館1樓將於12月31日完成新櫃改裝，迎接Renewal Open。記者宋健生/攝影
台中三井LaLaport宣布，南館1樓將於12月31日完成新櫃改裝，迎接Renewal Open。記者宋健生/攝影

迎接2025年歲末，台中三井LaLaport 30日宣布，南館1樓將於12月31日完成新櫃改裝，正式迎接令人期待的「Renewal Open」。三井這次傾聽在地聲音，特別引進多個符合顧客日常所需的新品牌，未來更有親子最愛的室內遊戲場域「LaLa LAND」全新登場。館內也在「Renewal Open」之際，攜手南館店舖舉辦暖心公益活動，持續打造更體貼顧客需求，同時也能與在地社會共榮的區域型購物中心。

台灣三井不動產董事長久一康洋致詞時表示，本次改裝是在台中LaLaport開業滿三年之後，回應顧客所提供的寶貴意見，以引進貼近日常生活所需的品牌為主要目標，並全新打造了可讓親子同樂的免費遊具區「LaLa LAND」。

自2023年全館開幕以來，台中LaLaport以匯聚購物、美食、娛樂的悠閒消費體驗，深受中部廣大顧客長期支持。設施也持續傾聽消費者聲音，引進符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包含國民服飾「NET」、生活餐飲店舖「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及能讓親子同樂的「Pintoo」、「Gashapon」和史萊姆創意手作店「GAGA Monster」等，全面支援顧客生活中的多元需求。

在親子友善設施方面，北館外側現有約1,500平方公尺的戶外遊具與休憩空間，已是近年許多顧客與在地居民喜愛的日常休憩空間。本次南館也同步升級親子友善設施，將在近期推出全新室內遊戲場域「LaLa LAND」。透過採用安全材質遊具、明亮動線與溫馨空間，讓親子同遊的機能更趨完整。

適逢歲末時節，南館今天也結合公益行動，讓信望愛中心的心智障礙青年先行體驗。台中LaLaport與館內NET專櫃、瓊安郭光生教育基金會共同舉辦封館選衣活動，邀請在地社福組織「信望愛智能發展中心」，共約百位的心智障礙青年與家長們，在專屬時段中自在挑選心儀的衣物，也讓歲末添新衣成為在地家庭的暖心時刻。

信望愛協會蕭后汶表示，很感謝台中LaLaport長期關懷信望愛中心，在台中LaLaport的暖心支持下，NET特別舉辦封館選衣公益活動，讓心智障礙者能在無壓力、友善的環境中安心挑選、慢慢試穿，這對他們而言，是十分珍貴的體驗。平日裡，心智障礙者的生活多由他人安排，要站在貨架前、決定自己喜歡的服飾，是很難得的機會。蕭后汶說，「今天捧在懷裡的不只是新衣服，更是一份被尊重與接納的喜悅。誠摯感謝NET的愛心支持，及瓊安郭光生教育基金會與台中LaLaport善行相助，讓青年們滿載而歸，收藏了美好且難忘的回憶。」

歡慶南館Renewal Open，顧客也能享受期間限定的優惠好康。於2025年12月31日至2026年1月19日期間，凡持APP會員並在南館店舖消費滿額，即可享會員點數3倍放大送。南館登場的新櫃也有新開幕期間優惠，陪伴顧客透過新升級、更貼心的購物體驗，於歲末感恩的氛圍中迎接嶄新的一年。

台中LaLaport引進更多符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包括序序茶、NET等。記者宋健生/攝影
台中LaLaport引進更多符合顧客需求與喜愛的品牌專櫃，包括序序茶、NET等。記者宋健生/攝影

