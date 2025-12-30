重視超高層建築安全 台中漢宗投資4億建置防火實驗室

近年國際間高樓外牆火警事件頻傳，再度引發社會對超高層建築防火安全的高度關注。深耕台中帷幕牆市場45年的漢宗公司，長期投入建築安全研發，累計投資約4億元建置帷幕牆風雨實驗室及防火動態實驗室，以實際行動回應建築公安議題，也展現台中在地產業對公共安全的重視與實力。

台中市政府經濟發展局長張峯源表示，面對超高層建築救災挑戰，除了仰賴建築本身消防系統之外，外牆、門窗與防火區劃等耐火構件的安全設計更顯重要。

張峯源日前實地訪視漢宗公司，了解其專業技術研發成果及特定工廠合法化推動情形，肯定漢宗長期投入建築安全研發，不僅是特定工廠合法化的模範案例，更是台灣建築安全的重要推手。

漢宗公司專注於金屬帷幕牆系統規劃、設計、測試與安裝，自2015年起配合市府輔導政策，已完成臨時工廠及特定工廠登記，並通過用地計畫審查，正邁向取得使用執照的最後階段。

經發局指出，一般消防雲梯車安全作業高度約為50公尺，面對超高層建築火災，救援高度受限，建築本體的防火性能成為關鍵防線。

漢宗公司自設立帷幕牆風雨實驗室以來，持續依國家標準進行相關測試，提升國內帷幕牆整體品質，並推動單元式帷幕牆在市場上的廣泛應用。近期更完成國家標準單元式帷幕牆防火測試申請，以實際測試成果回應高層建築外牆防火安全課題，為建築公共安全把關。

漢宗董事長紀華表示，公司以玻璃工程起家，於1980年代率先引進美加地區單元式全預組帷幕牆系統工法，帶動台灣帷幕牆產業走向工業化與系統化發展。

為確保品質與安全，漢宗公司於1991年成立全台第一座帷幕牆風雨實驗室，並於2004年取得TAF(財團法人全國認證基金會)認證，更長期參與經濟部標準檢驗局CNS帷幕牆相關標準規範制訂。

漢宗公司從系統設計、加工製造、性能測試到現場安裝，全程自行完成，憑藉一條龍的專業服務與技術差異化，完成多項指標性工程，包括上海震旦國際大樓、2009年高雄世運主場館、台中國家歌劇院，以及近期的台中勤美洲際酒店。

漢宗公司近年累計投入約4億元建置帷幕牆風雨實驗室及防火動態實驗室，並於今年12月完成「CNS 16071單元式帷幕牆防火測試」，透過貼近實際火災情境的驗證方式，檢測外牆阻擋火焰與高溫向上蔓延的能力，為高層建築爭取寶貴的逃生與救援時間，可視為建築外牆的「防火安全護照」，也展現企業守護建築公共安全的投入。

紀華並透露，這項通過防火測試的新產品，將率先使用在中部豪宅一哥聯聚建設「聯聚中衡大廈」上，成為全台首座通過該項標準驗證的建築大樓，也為國內高樓層建築外牆防火安全立下重要里程碑。

經發局表示，市府將持續扮演產業後盾角色，協助具研發能量與公共安全意識的在地企業，在合法、永續的基礎上穩健轉型與發展，讓台中產業持續累積競爭力，並為城市安全與產業升級共同努力。