兩岸靚人物／阿里巴巴集團副總裁吳嘉 軟硬一體 智能躍進

今年以來，阿里巴巴在AI領域持續加碼，尤其在面向的領域。阿里今年12月初成立「千問C端事業群」，由集團副總裁吳嘉負責。首要目標是將千問打造成一款超級App，成為用戶接入各類人工智慧服務的首選入口。

加碼AI 聚焦C端領域

千問C端事業群由原「智能信息」與「智能互聯」兩個事業群合併重組，前者包括夸克、UC、書旗小說等，負責推動大模型與應用方向；後者則有天貓精靈、AIoT業務、智能眼鏡等，負責推動智能硬體方向。

這次事業群的重組展現出阿里對於C端業務的重視，也能看出新事業群負責人吳嘉的重要性。

吳嘉於1985年出生，2010年取得浙江大學信息與電子工程碩士學位，通過校園招募的管道進入阿里，起步於阿里雲的搜索技術開發一線，在此累積了近七年的技術經驗之後轉向管理層，出任阿里大文娛UC事業部總經理。

隨著阿里巴巴組織架構的演進，吳嘉的職責範圍不斷擴大。2021年4月，他被任命為阿里巴巴智能信息事業群總裁，掌管夸克App、UC瀏覽器、書旗小說、智能行銷平台等多元業務；2023年末，在阿里推動管理層年輕化的背景下，吳嘉還兼任了淘天集團用戶平台事業部總裁和阿里媽媽事業部總裁。

創新業務 面向消費者

2024年初，阿里將智能物聯事業群和通義App等C端AI應用併入吳嘉負責的智能信息事業群。這一系列調整顯示，吳嘉已成為阿里面向消費者AI業務的統籌人物，構建起「軟硬一體」的AI戰略格局。截至2025年，吳嘉在阿里內部和業界都被視為AI創新業務的重要領軍者。

財經媒體《36氪》指出，在阿里體系內，吳嘉累積了豐富的一線產研經驗，並擁有帶領業務持續成長的戰略思維，懂得如何將管轄業務內的技術、產品等組合成最佳表現的業務形態。

一位接近阿里的人士表示，吳嘉行事果斷，敢於砍掉不值得做的業務，也擅長在業務中拿結果。

針對AI的應用，吳嘉曾在一次專訪中提到「AI使用工具，而人使用AI」，他曾推動瀏覽器產品進行智能搜尋的轉型，在三、四年的時間裡讓產品每年使用者增長率都在200%以上。「電商派」的評論指出，吳嘉為阿里打造了AI to C的門面產品，也是AI時代重塑其存在意義的人。