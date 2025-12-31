趨勢觀察／2026台灣經濟風險

根據行政院主計總處今年11月所發布最新的數據，台灣今年全年經濟成長率可望高達到7.37%，主要由於AI和半導體產業的強勁出口所帶動。但川普卻對各國關稅投下震撼彈，台灣對美關稅還在協商之中，未來可能會影響台灣2026年經濟的成長（GDP）。

台灣2025年通貨膨脹預期維持在2%以下，尚稱穩定；但我們去買菜時總覺得物價很貴，賺得錢不夠支付物價的上漲，主要原因有二：

一、實質薪資正在下滑，因為名目薪資的漲幅趕不上通膨的速度，導致貨幣的購買力下降。二、生活所需的物價指數（包含食物、衣著、居住、交通等）太高，它們上漲的幅度大於2%甚多，購買力就下降了。

未來通貨膨脹仍持續往上，物價壓力短期未解。2026年製造業PMI走勢恐繼續震盪、可能低於榮枯線，對未來的展望甚至會低於50，廠商對未來景氣態度保守，投資持續力道可能減弱。

2026年台灣第一個風險，首推美國對台關稅政策不確定。中經院指出，美國與多國貿易談判雖逐漸落定，但對我國關稅要加徵多少仍在談判中。先前美日關稅協議，日答應投資美國5,500億美元，關稅稅率可望降低至15%；韓國若專案投資4,500億美元，關稅稅率也可以降至15%，台灣關稅率，若介於韓與日之間，至少也要投資5,000億美元（55,00億美元+4,500億美元／2），才有可能降至15%；此一變數，可能會衝擊到台灣2026年經濟的成長。

其次，川普曾於去年10月間要求降息，若我國也跟著降息，美台利差縮小，外資可能轉投入其他強勢貨幣，新 台幣恐面臨貶值風險。一般來說，降息步調常被視為通貨膨脹的一種表現，物價指數由100上升至105.2，代表物價上漲了5.2%，購買力就下降了5.2%。

此外，新台幣匯率因素也會衝擊經濟發展。2025年上半年出口年增率約25.9%，進口年增率約20.5%，出口大於進口，上半年匯率維持升值趨勢，但貨幣供應過多，導致貨幣貶值，物價就會隨之上升，購買力隨之下降，能買到的東西變少了。

新台幣升值的優點在於當新台幣的價值上升時，就能以更低的價格購買外國進口的產品。相反的，新台幣升值的缺點是，從台灣出口到國外的產品價格會上升，增加在國外台灣產品的銷售難度，導致業績惡化，國際競爭力便會降低。對於出口為導向的台灣來說，新台幣升值恐會造成經濟上沉重的風險。

最後，我們經濟影響最大還是中共方面的因素，若ECFA條件不變，出口就能繼續免稅維持成長，每年對大陸順差平均位於1,300億美元以上，但近年來部分品項採用協定匯率，不少產品排出在優惠名單之外，雖外匯減少，但至少還能維持1,000億美元以上，若ECFA一旦全面取消，台灣GDP恐會由正轉負。

2026年因受關稅稅率提高及AI投資動能趨緩影響，主計總處預測台GDP僅為3.54％；國際貨幣基金會（IMF）預測2026年台灣GDP為2.1%，兩者預測均呈下修狀態，況且長期高通膨可能導致消費者減少支出、企業縮減規模，進而影響經濟增長和就業率。