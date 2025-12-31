經營密碼／沃爾瑪結盟OpenAI 創對話式零售新模式

2025年10月，沃爾瑪（Walmart）宣布與OpenAI展開策略合作，開發能在ChatGPT內直接完成商品搜尋、推薦與下單的全新購物體驗，象徵「對話式電商（Conversational Commerce）」正式邁入商業化階段。此合作不僅讓消費者能透過自然語言直接完成購物流程，也意味著零售產業正從「搜尋時代」進入「對話時代」，同時為OpenAI帶來零售應用場域與新型收入來源，成為AI平台與零售巨頭跨界結盟的典範。

沃爾瑪與OpenAI的合作核心在於以AI驅動購物體驗。透過ChatGPT的對話介面，消費者可用自然語言描述需求，例如「幫我找適合家庭派對的飲品」，AI即能自動推薦商品並引導完成結帳流程。同時，沃爾瑪整合龐大的商品資料、價格、庫存與物流系統，使ChatGPT能即時回應並完成下單，打造「一站式對話式零售」的新模式。

除此之外，沃爾瑪也同步導入生成式AI工具（如My Assistant），以簡化文書、培訓與供應鏈管理，實現前後端皆AI化的零售組織。

而對OpenAI而言，此合作讓其從文字生成走向真實商業交易，開啟AI平台的B2C商務應用模式，並驗證「AI代理型商務（Agentic Commerce）」的可行性。

此合作為全球零售市場帶來全新契機。台灣零售與電商市場雖已高度數位化，但仍以關鍵字搜尋與比價為主。Walmart×OpenAI模式展示了未來零售的發展方向，從「搜尋導向」轉為「需求導向」，AI主動理解顧客情境並即時推薦商品。

這樣的模式可延伸至本地品牌、農特產與地方創生電商平台，提升消費者互動黏性，並讓中小品牌能以AI作為「數位銷售助理」，有效降低客服與行銷成本。沃爾瑪以內部AI工具培育員工AI識能的作法，也成為全球服務業AI轉型的示範案例。台灣零售、餐飲與農業電商同樣可借鏡，運用AI協助營運決策、庫存預測與顧客服務，並將AI納入員工培訓體系，推動「AI共同工作者」的概念。

對品牌而言，若能結合AI聊天助理導購，將可顯著提升曝光與銷售效率，並促使產業由「產品導向」轉為「體驗導向」，呼應服務業升級的整體趨勢。

然而，AI對話式零售仍存在潛在風險與挑戰。首先是資料主權與隱私問題，AI對話過程涉及大量消費者資料，若資料跨境傳輸或被用於模型訓練，可能引發個資與信任疑慮。

其次是使用者接受度與體驗挑戰，消費者對「AI代購」的信任與使用習慣仍需時間培養，若推薦不準確或結帳體驗不佳，將削弱使用者信心。

此外，AI導購模式也可能重塑電商與搜尋生態，改變品牌曝光機制，未被AI推薦的品牌恐在新生態中被邊緣化。

因此，企業在導入AI對話式服務時，應採「場景導向」的分階段策略，先從日常用品、文具、食品等低風險商品開始試驗，再逐步擴展至品牌型商品。同時應強化品牌的「AI可推薦性」，建立結構化商品資料並優化內容呈現方式，使商品更容易被AI助理識別與推薦。

為確保消費者信任，也應同步建立合規機制與回饋流程，提供錯誤補償與服務保障。更重要的是，企業應將AI視為組織轉型的核心能力，透過AI串聯行銷、客服、物流與研發等部門，培養跨域協作與創新文化。

Walmart×OpenAI的合作揭示了零售服務業的新方向：AI不再只是輔助工具，而是商業行為的一部分。在亞太與台灣市場，此模式勢必引發零售、電商與服務業的全面變革。台灣若能結合自身品牌能量、數位基礎與在地文化優勢，及早布局AI對話式服務，將有機會在全球零售變革中搶占先行者地位。