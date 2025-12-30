遭疑讓利是噱頭 愛山林祝文宇：我賣超過八成 明年千億新案繼續便宜賣

愛山林（2540）建設董事長祝文宇30日在法說會後表示，2026年房市會不會有量，就看「有沒有人便宜賣」，不管是供不應求或供過於求的地方，就像愛山林，在市況不好的時候，因當初土地取得相對便宜，所以一開案就能以讓利價、便宜賣。

祝文宇分析，今年初已察覺不動產市況有變，包括「濱河帝景」、「市政帝景」等，都以市場行情打75折左右銷售，率先「讓利換成交」。

祝文宇指出，2025年愛山林從年初就開始讓利銷售了，不僅板橋「濱河帝景」賣得好，三重案「市政帝景」也賣得不錯。舉例來說，潤泰旗下建案一坪賣破100萬元，愛山林每坪7字頭起跳，兩個新案價差近30萬元，且他認為品質也不差，這就是讓利的表現。

他強調，那些說讓利價是噱頭的，但我板橋「濱河帝景」已售逾八成，不僅先跑先贏，還愈賣愈貴。

祝文宇強調，2026年愛山林依舊維持讓利步調，目前規劃2026年新推案量達2,091億元，其中外案約731億元、占35%；明年自建案規劃五筆、約1,360億元，占比達65%。

愛山林2026年規畫推出五筆自建案，包括中和總銷380億元「左岸明珠」、三重總銷40億元「星河帝寶」、泰山總銷150億元「當代帝寶」、桃園龜山總銷540億元「AI都會城一、二期」、總銷250億元「新竹帝寶」（2-1、2-2、2-3、7-3、7-5、9-2）。