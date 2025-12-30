爭取化災搶救時效 環境部擴增花蓮、南投、金門環境事故應變據點

環境部30日宣布於花蓮、南投、金門成立環境事故專業技術小組，並與消防署、當地環保局、消防局辦理聯合揭牌儀式。環境部長彭啓明表示，3處小組的成立，將縮短當地化學物質事故應變時間，強化即時處理能量。

同時，彭啓明也透露正在推動技術小組轉型為行政法人「國家化學安全應變中心」，具有獨立的預算與人事，建立化災預防及應變專責單位，吸引專業人才，建立長期穩定的運作機制，以因應新興災害的挑戰，打造高效、專業、穩定之國家級專業技術後盾。

內政部消防署長蕭煥章也到場支持，並表示化學署中區毒化災專業訓練中心及消防署訓練中心，正積極取得美國消防協會國際化專業訓練制度（NFPA）認證，使我國的消防訓練達到國際水準，將台灣打造為印太地區的複合型災害訓練基地。

環境部表示，化學物質管理署為降低化學物質事故風險，並能於第一時間執行專業偵檢與支援，自成立以來即持續精進全國環境事故應變網絡，在現有北、中、南區10個環境事故專業技術小組的基礎架構上，逐步完善我國毒化災支援機制。

環境部化學署署長蔡孟裕表示，發生化學災害之後的救災與應變，第一優先一定是「廠商自救」，以台灣的半導體廠為例，在器材廠房設計時，事業機構要一行應變止漏，將災害降到最低；當災害擴大、無法控制，公部門要介入的時候，技術小組這時候的功能是先判別其中的化學物質性質什麼、是否會爆裂、燃點為何，在現場建議指揮官最好的應變策略，再來是提供科學資料給指揮官，判斷是否能夠進場救援，但如果萬不得已，必須要技術小組發揮專業訓練時，在判斷沒有安全顧慮、且廠商沒有能力止漏的情況，才會進到現場進行止漏或移槽，若是有安全上的顧慮，就不會建議進去災害熱區。

有鑒於偏遠地區交通不便，或伴隨天災造成交通中斷，於發生化災事故卻無法即時馳援應變，30日特別在國立東華大學設置花蓮小組、消防署訓練中心內之環境部中區毒化災專業訓練中心設置南投小組、金門縣環境保護局設置金門小組，皆配賦應變所需專業儀器、裝備及器材。可進一步提升偏遠與離島地區的防災能量，強化中央與地方共同防災機制。

環境部表示，平時協助地方輔導毒性及關注化學物質運作業者，落實事故預防整備工作；事故發生時，則可即時前往現場進行環境偵檢、提出行動方案與善後復原建議。