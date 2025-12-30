三菱 XFORCE 都會跨界休旅 79.9萬起

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本三菱汽車副社長中村達夫親自來台出席中華三菱發布會。中華車提供
日本三菱汽車副社長中村達夫親自來台出席中華三菱發布會。中華車提供

全新三菱（ Mitsubishi XFORCE ）都會跨界休旅 79.9 萬起正式上市，結合智慧安全科技 × 新世代駕馭體驗 × 都會質感設計，開啟跨界休旅新篇章，預計年銷售目標9千台。

三菱汽車總代理中華車表示，全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE於 30日台北新車大展正式在台上市。日本三菱副社長中村達夫出席中華三菱發布會表示，不排除續與中華車合作導入更多新車款，也與中華車討論油電混合動力車（HEV）計畫。

XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約 6.2 萬台，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。

XFORCE選在台灣車壇年度盛會—台北新車大展舉行上市發表，日本三菱中村達夫副社長亦親自來台出席活動，展現原廠對台灣市場的高度重視。中村副社長表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並透過與 中華汽車 的緊密合作，進行多項產品調校與優化，打造真正「屬於台灣的 XFORCE」，也象徵三菱品牌持續深耕台灣市場的決心。

三菱品牌回歸與進化決心--全球戰略新世代休旅登場

自2023年起，三菱汽車重新聚焦品牌核心價值，以「打造充實的移動生活，喚醒冒險精神」作為新世代產品發展方向，並透過設計與駕馭體驗，讓消費者能夠真實感受品牌轉型成果。

Mitsubishi XFORCE 自開發初期即以「滿足多元生活型態」為核心，鎖定都會通勤、家庭用車與假日戶外探索等使用情境，於外型設計、動態表現、安全科技與空間機能上全面升級，回應新世代消費者對「日常實用 × 風格個性 × 安心可靠」的期待。XFORCE 的推出，不僅是三菱重返台灣主流產品布局的重要起點，也展現品牌回歸、穩健進化，持續深耕台灣市場的明確方向。

全新「Silky & Solid」設計語彙 打造都會冒險跨界風格

XFORCE 採用 Mitsubishi 全新「Silky & Solid」設計語彙，融合細膩流線的都會質感（Silky）與堅實可靠的 SUV 輪廓（Solid），兼顧美感與機能。車頭延續品牌經典 Dynamic Shield 設計，搭配分離式 LED 日行燈與立體前保桿造型，展現鮮明品牌識別；高車身腰線、寬闊輪拱與俐落車尾線條，勾勒出穩健且富有輕越野氣息的跨界姿態。

在車色配置上，XFORCE 提供冰魄藍、曜影黑、雪霧白、夜暮灰等多款選擇，其中冰魄藍與雪霧白可搭配黑色車頂，強化跨界風格；此外，台灣市場限定車色冰魄藍，進一步平衡都會質感與戶外冒險精神，滿足消費者多元風格需求。

