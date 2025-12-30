快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

大都會投資管理完成收購柏瑞投資 加速大都會人壽資產管理業務增長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大都會人壽保險公司（MetLife, Inc., NYSE: MET）旗下的資產管理業務大都會投資管理（MetLife Investment Management, MIM），30日正式宣布完成對柏瑞投資（PineBridge Investments）的收購。兩家公司的管理資產規模合計達7,347億美元，客戶遍布全球各地。

⭐2025總回顧

推動資產管理業務增長一直是大都會人壽「新前沿」(New Frontier) 策略的核心目標。這次收購結合MIM的機構投資實力與規模，以及柏瑞投資的全球布局與高度專業化的服務，進一步鞏固MIM作為全球頂尖多元資產管理公司的地位。

大都會人壽財務總監兼MIM負責人John McCallion表示：「我們將攜手發展成為能應對當前市場挑戰及把握未來投資機遇的企業。我們相信，兩家公司的結合將加速實現『新前沿』策略所訂下的增長目標。」

MIM同時公布來自雙方公司的新任管理團隊成員。MIM總裁Brian Funk將於合併後領導公司。Brian Funk表示：「我們的領導團隊匯聚兩家公司的優秀人才，將透過專業服務與共同願景，為客戶創造更大的長遠價值。」2024年12月，MIM宣布達成向盈科拓展集團收購柏瑞投資的協議。超過一半在交易中被收購的客戶資產來自美國以外的投資者，其中三分之一來自亞洲。收購不包括柏瑞投資的私募股權基金業務及其在中國大陸的合資企業。

大都會 願景

延伸閱讀

2025年44檔ETF 新兵大閱兵00981A吸21萬股東奪人氣王寶座

金融競爭力論壇／玉山金永續長張綸宇：跨業經營邁向金控2.0

金融競爭力論壇／投信投顧公會理事長尤昭文：另類投資 自製產品

金融競爭力論壇／資誠亞資辦公室共同執行長陳筱娟：引入資金 升級傳產

相關新聞

益得生技將與國際藥廠簽署銷售合約 搶攻全美年470億元市場商機

上櫃生技股公司益得（6461）30日受邀參加法人說明會，新任總經理Chawla Manish說明公司最新進展與未來五年...

LEXUS全新IS、ES車展首亮相 IS上市售價189萬元起

LEXUS 今日 於2026 台北新車暨新能源車大展中宣布即日起IS 300h全新上市，在等級編成上提供豪華、旗艦及F ...

2026年房市怎麼走 信義房屋：外在挑戰多 央行信用管制最關鍵

2025延續第七波管制後的房市冷靜期，整體房市自用當道，觀察房市出現價量背離的市況，包括預售市場前10月揭露3.4萬件，...

國發會中部辦公室揭牌 搶外國人才並推動新創量能！

為加速中部產業升級、國發會30日舉辦「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室」揭牌...

愛山林祝文宇：明年央行管制有望鬆動 價格到位、房市有量

愛山林（2540）今（30）日舉行法說會，面對今年房市交易量明顯降溫，董事長祝文宇表示，明年房市是否回溫，關鍵不在政策口...

威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 啟動低碳智慧物流運輸鏈

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，記憶體模組廠威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。