晶鑽生醫攜手法商菲洛嘉 拚膠原蛋白增生劑市占全球第一

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

晶鑽生醫（6815）30日宣布，該公司已與全球醫美領導大廠法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）、瑞士商管顧公司Gentle Regen AG完成自有品牌新型再生注射劑「妮芙蕾（Neo Filera）」（俗稱澎怦針）的全球授權經銷合約簽署，三方將結合品牌、通路及法規優勢，力拚膠原蛋白增生劑全球市占第一大品牌。

晶鑽生醫董事長謝佳憲30日表示，這應是台灣首個MIT品牌能與全球高端抗衰老知名大廠合作，攜手拓展國際市場，期間至少長達十年。

根據合約，菲洛嘉將取得妮芙蕾於歐洲、中國、中東、印度、非洲、俄羅斯、以及澳洲等國家總代理經銷權，並且承諾為數可觀的最低採購量；晶鑽生醫可收取階段權利金，總金額將達數百萬歐元，對公司未來營收與獲利有相當正向的挹注。

菲洛嘉成立於1978年，由法國醫學美容專家米歇爾．托吉曼博士（Dr. Michel Tordjman）創立，其前身為FILORGA MEDICAL，2019年完成更名，目前總部在法國巴黎。菲洛嘉初始即定位為應用玻尿酸與高性能活性成分提供醫美治療方案，因領先推出結合醫學美容科技與日常護膚保養的獨特抗老成分NCTF（細胞活化複合物）系列產品，一戰成名。時至今日，菲洛嘉被譽為「頂級醫美保養」或「抗衰老品牌」的代名詞，旗下產品覆蓋全球80多個國家及地區、擁有8,000多個銷售據點，為全球醫學美容領導大廠之一。

謝佳憲表示，菲洛嘉成功的一大關鍵在於注重研發及高品質的堅持，將創新的生物科技與消費者對護膚的需求融合，並提供消費者高效體驗。很高興能與菲洛嘉建立起夥伴關係，晶鑽生醫自主研發的妮芙蕾，與菲洛嘉旗下主力產品的機制不同，有助強化其產品組合，滿足客戶的多元需求；此外，挾菲洛嘉擁有的國際通路優勢及廣大的基礎會員，將可快速拓展妮芙蕾的全球滲透率，實現雙贏。

謝佳憲步表示，雙方歷經一年的多次會談與協商，菲洛嘉的副總裁、技術長等多位高層也實地來台查廠，甚至還將妮芙蕾分別與美、韓二大品牌產品做實測比較，發現無論是安全性及功效，妮芙蕾皆顯著優於二大競品。此舉不僅代表妮芙蕾能與美、韓品牌齊名，更是對晶鑽生醫在創新研發實力的認同與肯定。

謝佳憲指出，澎怦針屬於膠原蛋白增生劑產品，近年成為繼玻尿酸、肉毒桿菌後，全球再生醫美市場的一大熱點。妮芙蕾已取得泰國及台灣的上市許可，並陸續完成泰國與台灣市場的經銷布局，展開銷售，中國大陸亦進入臨床收案階段，預計明年初收案完畢。如今再與法商菲洛嘉達成銷售夥伴關係，是晶鑽生醫全球市場布局的重大突破與進展，憑藉菲洛嘉在抗衰老領域的領先地位，無疑為妮芙蕾取得了快速滲透國際市場的入場券，目標三年內躍升膠原蛋白增生劑市占第一大品牌，挑戰高德美藥廠每年十億美元的銷售數字，也讓晶鑽生醫晉升為國際醫美大廠之林。

