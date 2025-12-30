LEXUS全新IS、ES車展首亮相 IS上市售價189萬元起

LEXUS 今日 於2026 台北新車暨新能源車大展中宣布即日起IS 300h全新上市，在等級編成上提供豪華、旗艦及F SPORT共3個等級，售價自189萬元起。

LEXUS 總代理和泰汽車表示，本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由 LF-ZC 概念車領銜登場，具體展演 LEXUS 對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現 LEXUS 多元動力車款陣容；隨後迎來本屆車展重要焦點—全新 IS 正式上市與 ES 全台首度亮相，展現 LEXUS 豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。

IS作為 LEXUS 後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快駕馭感」為核心理念，形塑兼具魅惑跑格與時尚馭動的全新產品定位，透過更具侵略感的跑車化設計，徹底展現 LEXUS 對性能駕馭純正運動房車的堅持。外觀造型上承襲新世代 LEXUS 品牌風格，以低重心、寬體化車身比例、搭配空氣力學設計，營造出更強烈的時尚運動氣勢；同時，透過轉向系統與懸吊系統等全面強化，帶來更線性且精準的駕馭體驗。

F SPORT 等級更配有專屬運動化外觀，造型更為銳利的前後下保桿，搭配運動化尾翼、專屬徽飾，以及19 吋 BBS 輕量化鋁圈與紅色煞車卡鉗，更加彰顯IS魅力跑格的非凡氣勢。

駕駛座艙也以駕駛者為核心全面升級，導入12.3吋中控觸控螢幕與12.3吋全數位儀表板，資訊顯示更直覺清晰；全新方向盤結合 TAZUNA Concept 全環繞駕駛座艙設計，帶來更直覺且專注的駕駛感受，並搭配 64 色氣氛燈，營造更具層次的駕馭體驗。

內裝則首度導入 LEXUS「Forged Bamboo」鍛造竹紋飾板，以竹纖維與樹脂複合材料所打造，展現出獨特的美麗紋理。安全科技方面，全面升級搭載Lexus Safety System+ 3.0智動駕駛輔助系統，於日常行駛及突發狀況中能提供完整的守護，讓駕駛在享受豪華駕馭氛圍的同時，也能兼顧行車安全。