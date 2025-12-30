台北車展聚焦新能源車 特斯拉電動皮卡、機器人亮相

2026台北新車暨新能源車大展將於31日起至2026年1月4日登場，各大車廠今天搶先發布新車款，特斯拉（Tesla）現場展示純電車款、電動皮卡、未來能源與人工智慧布局，其中第二代Tesla Bot機器人Optimus也進駐展區。

特斯拉下午搶先公布台北車展主題，現場展示在台灣熱銷電動車系Model Y、Model 3、Model X，也展出特斯拉永續能源解決方案，包括第四代超級充電座、第三代壁掛式充電座，與家用儲能產品Powerwall等。

此外，特斯拉現場也展示純電皮卡Cybertruck，以及象徵特斯拉創新科技與人工智慧技術的第二代TeslaBot機器人Optimus。

特斯拉表示，純電休旅車款Model Y新車持續交付中，預估今年度Model Y掛牌總數將突破1萬輛。

特斯拉指出，積極布建全台充電基礎建設，目前全台灣已開放超過105座站點、近650支超級充電座，超過1200支目的地充電座，提供多元化充電服務。

特斯拉表示，家用充電團隊持續推廣「前瞻社區充電計畫」，透過認證安裝商至社區完成場勘與規劃，並參與管委會與區權會、協助制訂充電安裝管理辦法，目前已在台推動近千個充電友善社區。