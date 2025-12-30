國發會中部辦公室揭牌 搶外國人才並推動新創量能！

為加速中部產業升級、國發會30日舉辦「Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室」揭牌活動，由國發會副主委詹方冠、立法院經濟委員會召集委員楊瓊瓔、委員何欣純、行政院國發基金管理會執行秘書汪庭安共同參與，期許透過Talent Taiwan團隊進駐，提供中部地區外國專業人才一站式服務，並由創業天使投資方案中部辦公室，針對創新創業提供在地輔導服務，活絡中部創新創業生態。

活動現場並有立法院江啟臣副院長服務團隊、台中美國商會、中華民國創業投資商業同業公會、其他專業團體、大專校院及相關行政機關代表共同見證。

詹方冠表示，在賴清德總統揭示的「均衡臺灣」理念下，行政院推展中部精密智慧新核心推動方案，中部地區將以全球領先的智慧製造中心為目標，而產業發展仰賴資金、知識及人力等要素，要持續保持產業競爭力，就要能提供充沛的優質勞動力，國家現階段面臨少子女化及高齡化挑戰，引進國際人才就是好的解方。

詹方冠說明，外國專業人才來臺及留臺面臨的問題涵蓋工作、簽證、租房、子女教育、法律與會計等各種面向，為解決國際人才遭遇問題，讓他們「進得來」、「留得住」，並協助中部企業延攬及聘僱，國發會爰成立Talent Taiwan中心中部辦公室，在地提供企業及國際人實體專人從工作到生活一條龍服務。

此外，國發基金為健全新創事業投資市場機制，改善臺灣天使投資環境，辦理「創業天使投資方案」，原本50億額度倍增至100億，並延長申請至2030年底。詹方冠指出，創業天使投資方案中部服務辦公室已於12月1日正式啟動，將扮演資源樞紐角色，提供在地團隊創業所需資金，助攻中部新創起飛。

詹方冠表示，中臺灣具有密度最高的精密機械聚落，完整產業鏈、宜居的生活環境與地理位置，未來國際人才服務及延攬中心及創業天使投資方案中部服務辦公室，將積極落實在地合作，建構國際人才友善的生活環境，並協助新創企業深耕中臺灣。