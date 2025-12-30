三菱：擬續合作中華車導入新車款 討論油電混合車

台北新車暨新能源車大展將於31日起至2026年1月4日登場，各大車廠今天搶先發布新車款，日本三菱汽車副社長中村達夫親自來台出席中華三菱發布會，他表示，不排除續與中華車合作導入更多新車款，也與中華車討論油電混合動力車（HEV）計畫。

中華三菱下午預先宣布XFORCE在台上市，中華三菱指出，XFORCE是日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）全球戰略布局的重要車款，從2023年11月推出以來，陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約6.2萬輛。

中村達夫在接受媒體採訪指出，初期目標希望2026年XFORCE在台灣銷售目標9000輛。

中村達夫表示，未來日本三菱汽車不排除繼續與中華車合作，計畫導入更多新車款，三菱汽車也與中華車討論HEV計畫，因應台灣油電混合車市場需求。

談到與鴻華先進合作電動車進展，中村達夫指出，三菱汽車與鴻華之間在電動車合作，持續按照計畫進行，預計2026年下半年先導入澳洲和紐西蘭市場。

和泰車下午發表TOYOTA全新純電精品休旅UrbanCruiser，啟動預接的日本進口RAV4 GR SPORT，與新世代運動美學跑旅CROWN SPORT。

代理現代汽車銷售的南陽實業今天也公布新車款，南陽實業指出，2026年規劃在台灣銷售2.1萬輛，持續建構乘用車產品線，持續推出電動車和商用車款。

在全球布局分工，南陽實業表示，現代汽車持續積極擴大北美和歐洲市場，持續擴大油電混合、純電動力、氫燃料電池車款等綠能車銷售。

馬自達（MAZDA）展區首度公布在台全新品牌標誌，台灣馬自達也從日本空運來台MAZDA ICONIC SP概念跑車。

台灣SUZUKI下午宣布全新純電動休旅車e VITARA在台上市，台灣SUZUKI指出，這是品牌首款全球戰略電動車（BEV）。