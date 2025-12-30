大陸元旦實施鋼品管制出口 華新1月盤價大漲、300系調漲每公噸4000元

華新（1605）30日開出1月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸4000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1000元，200系調漲每公噸1000元，400系維持平盤。

華新表示，鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。另外，美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；大陸預計自2026年1月起實施鋼品出口許可證管理制度，可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。