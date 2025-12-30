大陸元旦實施鋼品管制出口 華新1月盤價大漲、300系調漲每公噸4000元
華新（1605）30日開出1月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸4000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1000元，200系調漲每公噸1000元，400系維持平盤。
⭐2025總回顧
華新表示，鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。另外，美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；大陸預計自2026年1月起實施鋼品出口許可證管理制度，可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言