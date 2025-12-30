快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

大陸元旦實施鋼品管制出口 華新1月盤價大漲、300系調漲每公噸4000元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）30日開出1月不銹鋼盤價，300系調漲每公噸4000元，316附價維持平盤，含銅鋼種附價調漲每公噸1000元，200系調漲每公噸1000元，400系維持平盤。

⭐2025總回顧

華新表示，鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。另外，美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；大陸預計自2026年1月起實施鋼品出口許可證管理制度，可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。

台幣匯率 美國聯準會 市場 鎳價

延伸閱讀

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

與台商座談 國台辦主任宋濤喊話反台獨和外來干涉

憂擦槍走火 台企聯會長李政宏：兩岸要交流不要對抗

環台軍演之際 宋濤與台商座談：牢握兩岸關係主導權

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

益得生技將與國際藥廠簽署銷售合約 搶攻全美年470億元市場商機

上櫃生技股公司益得（6461）30日受邀參加法人說明會，新任總經理Chawla Manish說明公司最新進展與未來五年...

LEXUS全新IS、ES車展首亮相 IS上市售價189萬元起

LEXUS 今日 於2026 台北新車暨新能源車大展中宣布即日起IS 300h全新上市，在等級編成上提供豪華、旗艦及F ...

2026年房市怎麼走 信義房屋：外在挑戰多 央行信用管制最關鍵

2025延續第七波管制後的房市冷靜期，整體房市自用當道，觀察房市出現價量背離的市況，包括預售市場前10月揭露3.4萬件，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。