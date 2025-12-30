快訊

盜領客戶資金…他9年來冒名親人增貸「詐領金額最大」 有行員到職未滿1年就犯案

「網紅老師」大舉任教中小學！她憂教學品質下降 第一線教師無奈曝現況

日職／誰來補有原航平175局缺口？日媒直言徐若熙充滿未知數

愛山林祝文宇：明年央行管制有望鬆動 價格到位、房市有量

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
愛山林今日舉行法說會，董事長祝文宇表示，明年央行管制有望鬆動，而只要價格到位，房市會出量。攝影／記者藍鈞達
愛山林今日舉行法說會，董事長祝文宇表示，明年央行管制有望鬆動，而只要價格到位，房市會出量。攝影／記者藍鈞達

愛山林（2540）今（30）日舉行法說會，面對今年房市交易量明顯降溫，董事長祝文宇表示，明年房市是否回溫，關鍵不在政策口號，而在市場是否出現「願意讓利的賣方」。只要價格調整到位，市場仍有實質成交量能。

祝文宇分析，明年在市場與選舉因素影響下，央行選擇性信用管制有望逐步鬆動，包括第二戶貸款限制與豪宅門檻，為市場帶來新的調整空間。

對於明年房市看法，祝文宇指出，目前房市已逐步出現供需分化現象，供給量過多、出租不易的區域，有壓力的地方，房價有降的空間，但反觀供給有限、具產業與就業支撐的區域，因造價持續上升，成本多半仍會轉嫁至價格端，房價反而具備支撐力道。

對於未來區域發展，祝文宇看好具備產業聚落與就業機會的軌道沿線地區，並點名部分重劃區仍屬「價格凹陷帶」。相較雙北動輒每坪80萬元以上的行情，部分周邊區域房價仍落在5字頭，是相對具吸引力的選項。他認為，隨著都市發展推進，第一圈房價墊高後，第二圈補漲機率也為跟著提高。

愛山林目前自建案總銷金額達4296億元，明年交屋金額達240億元，2031年以後更達3054億元以上。祝文宇說，目前會以自建案為主，副董事長張境在也說，自建案會占代銷的六成五，其他才是外接案。

