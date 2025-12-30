威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 啟動低碳智慧物流運輸鏈

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛副總江昌憲、經濟部產業發展署劉光中科長、威剛執行副總林昭陽、嘉里大榮張國典營運長、嘉里大榮陳彤副總（由左至右），共同出席低碳智慧物流運輸鏈成果發表會。照片／公司提供。
因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，記憶體模組威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟動低碳智慧物流運輸鏈・實現環保未來發表會」，對外展示低碳智慧物流整合成果。

本次發表會在經濟部產業發展署指導下推動，整合科技、物流與運輸業者的實務能量，展現台灣物流產業由示範走向落地、由單點走向系統化，以電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統相互結合的綠色物流運輸模式，能有效降低物流配送整體碳排量約10%、提升車輛效率與安全性等，實現台灣低碳轉型的成效。

此次示範場域導入「大車 × 小車」彈性運輸調度模式，結合電動貨車、電動三輪車與威剛所開發的智慧派車系統，針對都市末端最後一哩路配送場景進行實證。成果顯示能有效降低整體碳排放量約10%，降低空車率20%，減少車輛怠速時間20%，以及降低危險駕駛發生率15%，並提升碳盤查與管理效率高達80%。

同時，透過小型電動運具的高度機動性，有效縮短配送時間約30分鐘，降低噪音與空氣污染，提升城市物流效率與道路安全。

由威剛所開發的雲端智慧物流管理平台，涵蓋即時車輛監控、最佳化路徑規劃、能源與維運管理，以及碳排放計算與ISO認證應用，協助企業精準掌握碳排數據，回應國際客戶對ESG與低碳供應鏈的要求。

嘉里大榮表示，企業長期以「智慧物流 × 永續經營」為發展核心，持續優化全台物流網絡與營運效率；祥億貨運指出，作為深耕在地物流與貨運市場的運輸業者，企業願景在於「讓低碳運輸真正走進日常營運」。

未來，威剛將持續結合政府政策、工研院技術能量，以及嘉里大榮與祥億貨運的實務經驗，深化電動運具、智慧物流與數據平台整合應用，打造可複製、可擴散的低碳智慧物流示範模式，協助台灣物流產業加速邁向永續與智慧化發展。

