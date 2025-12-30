鎳價創9個最高 燁聯元月不銹鋼盤價大漲5000元…實現小陽春

鎳價創9個月新高，不銹鋼上游廠燁聯（9957）30日開出明年1月不銹鋼新盤價，300系每公噸大漲5,000元，預期同為上游廠的唐榮（2035）、華新麗華（1605）將跟進，新年度不銹鋼開紅盤取得好彩頭，實現小陽春。

燁聯表示，美國聯準會啟動降息循環，提高全球金融體系流動性，國際資金陸續轉向布局商品市場。另一方面，全球AI產業發展需求的推升下，近期倫敦金屬交易所LME各項基本金屬價格同步走揚，鎳價展現落後補漲的強勁反彈。

燁聯指出，中國大陸自2026年1月1日起針對鋼鐵出口實施許可制度，將有助抑制非理性出口，穩定國際鋼鐵市場供需秩序與價格走勢。尤其印尼政府針對明年度鎳礦開採配額進行限縮，不銹鋼原物料供給將趨於緊縮，鎳生鐵等主要生產原料價格大幅上漲，墊高鋼廠生產成本。

基於成本變化與整體市場考量，燁聯決定，明年1月304不銹鋼每公噸調漲5000元，316L漲1000元，430維持平盤。後續華新麗華與唐榮等上游廠將跟進漲價，進一步推動不銹鋼中下游內外銷提高報價。

上市鋼廠主管表示，這波由鎳價帶動的不銹鋼盤價調升，雖未必意味著需求全面復甦，但已成功扭轉市場對價格持續下探的預期。在成本推升、政策干預與資金面改善三項動力催化下，不銹鋼產業正式迎來久違的「小陽春」，後續能否擴大為中期行情，關鍵仍將取決於終端需求能否跟上腳步。