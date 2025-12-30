生策會公布國家品質標章暨品質獎名單 中藥組睽違11年由順天堂獲獎

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生策會、生策中心主辦之「國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」，2025年度評審結果出爐，共選出34個獲獎醫療服務與生醫產品，頒發八項銀獎、26項銅獎。今年得獎廠商中，睽違11年未有產品獲獎的中醫藥品類，本屆由順天堂藥廠「清冠一號」獲得銅獎，具指標性意義。

評審團總召集人陳維昭指出，SNQ以科學實證與專業審查為核心，確保通過認證的生醫產品具備臨床應用價值，並持續協助產業與國際標準接軌。本屆評選結果也顯示，醫療與健康產業對品質驗證的投入持續攀升，本年度共計457項申請，較去年成長15%。SNQ 產品認證涵蓋藥品、醫材、智慧醫療、營養保健、化粧品等11大類別。

在藥品類方面，年度通過最多品項認證的企業為輝瑞大藥廠，共有一項獲獎、兩項獲認證，分別為呼吸道融合病毒疫苗、肺炎鏈球菌二十價結合型疫苗及癌適求注射液。

跨領域取證、表現最為多元的，則為國內智慧醫療代表長佳智能，其獲證項目橫跨醫療周邊服務（基因寶）、智慧醫療（兒童生長評估系統）及化妝品類產品。

此外，睽違11年未有產品獲獎的中醫藥品類，本屆由順天堂藥廠「清冠一號」獲得銅獎，具指標性意義；而動物用產品最大贏家則為百靈佳殷格翰，共有兩項獲獎、兩項獲證，涵蓋三項疫苗及一項廣效寄生蟲滴劑。

在營養保健類方面，永信藥品與葡萄王生技分別以健康食品及特殊機能保健原料獲得委員推薦並獲獎；化妝用品類則由兩項具特殊機能性的特色原料獲得肯定。

