聽新聞
0:00 / 0:00
跨年夜補給戰升溫！超商把補給點往人潮動線前移 行動販售成標配
跨年夜補給戰升溫，業者在一級戰區不只拚門市備貨，更把「補給點」往人潮動線前移。瞄準台北101與新北跨年晚會等高密度人流場域，各超商加碼外場據點與行動販售，主打「現買現吃、邊走邊補給」，以縮短排隊時間、提升尖峰時段的結帳效率。
⭐2025總回顧
為滿足雙北跨年晚會一級戰區的跨年消費需求， 7-ELEVEN因應信義區行人徒步區戶外補給需求，預計於W Hotel、微風南山等高人流動線區出動七個攤位，「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等；近年人氣高漲的新北跨年晚會，因應今年淡水漁人碼頭、八里左岸雙舞台演出，7-ELEVEN動員周邊10家門市，更於人流量最大的漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」並擴增咖啡、熱食、熱罐等設備機台，就近滿足戶外跨年隨時補給食飲的消費需求。
全家位於台北101、市政府週邊的一級戰區「全家」建鑫店，今年亦於店外設置行動販售攤位，提供暖呼呼的現做熱食、多款酒品，包含茶葉蛋、金飯糰、夯蕃薯等輕食，並較平日多準備五倍貨量、動員多達五倍人力和增設至10台收銀機，全力提供順暢及完善的結帳服務，方便參與跨年活動的消費者隨買隨享用。
因應信義商圈跨年人潮，OKmart 行動超商OKmove將進駐現場，推出跨年限定菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等即食熱食，搶攻「現買現吃、邊走邊補給」的跨年夜消費需求，同時 OKCAFE 也推出特大杯買二送一優惠，滿足長時間戶外倒數的補給需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言