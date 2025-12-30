碳費明年開徵「業者仍霧煞煞」 桃園成立專案辦公室輔導轉型

我國明年5月起徵收碳費，首波針對年排放量2.5萬公噸以上列管事業，不過環境部擴大盤查登錄對象，年排放量1萬公噸以上資訊業、百貨業、門市100家以上超商超市等也都入列。許多業者反映對政策不熟悉，更不清楚自身是否為徵收對象。為此，桃市府今下午成立碳費小組專案辦公室，盼協助企業釐清、盤點排放源，協助企業建立碳管理能力。

環保局統計，去年桃園市溫室氣體排放量約2749萬噸，排放量約占全國1成；全市應盤查登錄及查驗溫室氣體排放源家數達119家，也居全國之冠，碳費衝擊恐比其他縣市更顯著。

但在協助業者推動減碳過程中，市府發現許多業者仍不清楚自己是否屬於碳費徵收對象、是否需要申報，應準備哪些相關資料；業者不清楚該如何減量，企業專業人力也有限，多數業者缺乏專門知識的管理人員，相關工作多半只能兼著做。

桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，工業會有將近3000家會員，雖達到要收碳費標準的家數目前還不多，但許多會員對於碳費如何收取都還不太清楚，如要繳多少錢、怎麼繳費，還面臨員工訓練、證照取得等問題。

環保局長顏己喨表示，未來碳費小組專案辦公室將從被動諮詢轉為主動輔導，協助企業在碳費制度上路前做好準備；辦公室也會設置單一諮詢窗口，協助業者釐清制度規範、盤點排放來源，媒合專家入廠輔導。

顏己喨表示，市府未來每年將規畫約30家次的盤查輔導，透過產業聯盟機制支持未列管的中小企業導入能源管理系統與節能改善。同時針對重大排放源辦理技術輔導與講習，編撰產業別低碳技術手冊，提供企業具體操作指引。同時推動淨零人才培育，每年培育約1000人次綠領專業人才，確保產業轉型過程中具備足夠的專業能量。

「市府的角色不只是管理者，更要成為企業最穩定的後盾。」市長張善政表示，環境部明年起徵收碳費，正式邁入「碳有價」時代，市府除成立碳費小組專案辦公室外，亦將設立「碳費諮詢委員會」，作為政策溝通與專業諮議平台，整合產官學資源，協助企業將碳費轉化為減碳投資動能。