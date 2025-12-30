快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

愛山林祝文宇：台灣資金比錢淹腳目還多 降價交易量就可回升

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影
愛山林董事長祝文宇。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）30日召開法說會，董事長祝文宇會後接受採訪表示，現在台灣資金多到比過去「錢淹腳目」時期還多，只是政府不希望資金流向房市，但打房一年多，業界與購屋族都已經受不了，加上明年遇到選舉年，預期央行在信用管制上會略有鬆綁，長期房市一定會好。

⭐2025總回顧

房市受到央行實施第七波信用管制，買氣疲軟超過一年，祝文宇表示，從台股逼近3萬點就可知國內資金非常多，但受到打房壓抑，資金全部流向股市，許多高資產族群都改買辦公室、店面等。

祝文宇表示，在央行管控下，台北市豪宅門檻7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元，原先可以規劃良好，但逼得開發商只能做小坪數，像屏東蓋一棟別墅怎麼可能4,000萬元以下，有些客戶想用公司名義買也不行，變成死路一條，預期央行應該要先從第二戶貸款以及調高豪宅門檻上鬆綁。

房價方面，祝文宇表示，房地產就是看供需，明年供過於求的區域房子一定會降價，主要是若房子租不出去、沒有租金手入，持有時間越長越不划算時，一但有壓力，就會讓持有者考慮想降價賣房。

供不應求的區域房價則會持續向上，主要是現階段土方、材料問題等不解決，導致造價增加，區域因需求支撐，會讓造價轉嫁在新房屋上，所以仍然會漲。

愛山林目前在手自建案總銷金額達4,296億元，未來5年每年均有百億元交屋量，明年交屋金額達240億元，2027年267億元，2028年205億元 2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上。

代銷上，愛山林明年代銷案量2,091億元，祝文宇表示，目前代銷皆以內案為主，因外案價格也較高，而房市不景氣的關係，就會比較保守，但內案因為可以掌控成本，所以有能力讓利。

展望未來，祝文宇表示，今年交易量已經降下來，明年若市場有人願意便宜賣，量能就可以回升，為了因應市況，集團從今年就開始走讓利策略，明年也會持續打讓利牌，但只要房市恢復上漲趨勢，日後就不會再讓利，畢竟還是得反應一定的成本。

房市 央行 豪宅 法說會

延伸閱讀

這才是Privilege！碧昂絲夫婦砸3億「富豪特權條款」爽建英國莊園

劉嘉玲過耶誕節開趴！奢華豪宅曝光　愛犬相伴不見梁朝偉身影

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情！千萬豪宅寵溺　敗在有名無分

愛山林買地 攻高雄頂辦

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

愛山林祝文宇：明年央行管制有望鬆動 價格到位 房市有量

愛山林（2540）今（30）日舉行法說會，面對今年房市交易量明顯降溫，董事長祝文宇表示，明年房市是否回溫，關鍵不在政策口...

威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 啟動低碳智慧物流運輸鏈

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，記憶體模組廠威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟動...

跨年夜補給戰升溫！超商把補給點往人潮動線前移 行動販售成標配

跨年夜補給戰升溫，業者在一級戰區不只拚門市備貨，更把「補給點」往人潮動線前移。瞄準台北101與新北跨年晚會等高密度人流場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。