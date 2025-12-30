愛山林祝文宇：台灣資金比錢淹腳目還多 降價交易量就可回升

愛山林（2540）30日召開法說會，董事長祝文宇會後接受採訪表示，現在台灣資金多到比過去「錢淹腳目」時期還多，只是政府不希望資金流向房市，但打房一年多，業界與購屋族都已經受不了，加上明年遇到選舉年，預期央行在信用管制上會略有鬆綁，長期房市一定會好。

房市受到央行實施第七波信用管制，買氣疲軟超過一年，祝文宇表示，從台股逼近3萬點就可知國內資金非常多，但受到打房壓抑，資金全部流向股市，許多高資產族群都改買辦公室、店面等。

祝文宇表示，在央行管控下，台北市豪宅門檻7,000萬元、新北市6,000萬元、其他縣市4,000萬元，原先可以規劃良好，但逼得開發商只能做小坪數，像屏東蓋一棟別墅怎麼可能4,000萬元以下，有些客戶想用公司名義買也不行，變成死路一條，預期央行應該要先從第二戶貸款以及調高豪宅門檻上鬆綁。

房價方面，祝文宇表示，房地產就是看供需，明年供過於求的區域房子一定會降價，主要是若房子租不出去、沒有租金手入，持有時間越長越不划算時，一但有壓力，就會讓持有者考慮想降價賣房。

供不應求的區域房價則會持續向上，主要是現階段土方、材料問題等不解決，導致造價增加，區域因需求支撐，會讓造價轉嫁在新房屋上，所以仍然會漲。

愛山林目前在手自建案總銷金額達4,296億元，未來5年每年均有百億元交屋量，明年交屋金額達240億元，2027年267億元，2028年205億元 2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上。

代銷上，愛山林明年代銷案量2,091億元，祝文宇表示，目前代銷皆以內案為主，因外案價格也較高，而房市不景氣的關係，就會比較保守，但內案因為可以掌控成本，所以有能力讓利。

展望未來，祝文宇表示，今年交易量已經降下來，明年若市場有人願意便宜賣，量能就可以回升，為了因應市況，集團從今年就開始走讓利策略，明年也會持續打讓利牌，但只要房市恢復上漲趨勢，日後就不會再讓利，畢竟還是得反應一定的成本。