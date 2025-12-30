TOYOTA大改款！RAV4台北車展亮相 三大極致升級

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京車展核心精神「TO YOU」與「Mobility For All」願景。記者黃淑惠／攝影
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京車展核心精神「TO YOU」與「Mobility For All」願景。記者黃淑惠／攝影

TOYOTA總代理和泰汽車於 2026 TOYOTA台北新車暨新能源車大展，以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京車展核心精神「TO YOU」與「Mobility For All」願景，為消費者帶來更多元的未來移動選擇，一同駕馭美好未來。

本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現TOYOTA多元產品線。眾所期待日本進口第六代大改款RAV4，於台北車展正式亮相。

於12月30日開展記者會上，TOYOTA發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT與新世代運動美學跑旅CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現TOYOTA對未來移動的承諾與行動。

此次RAV4大改款不僅導入三種全新外觀與內裝設計，車色選擇上更新增霧岩灰、野境綠 等全新車色，並提供多樣化車型與車色組合，讓消費者能依據生活風格，打造專屬於自己的 RAV4，滿足不同客群的需求。

除此之外，有三大極致升級，首先是極致安全，首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統註4，大幅提升偵測能力，其中前方偵測距離擴大1.7倍，水平偵測視野亦提升1.15倍，能更早掌握前方行車狀況，升級的項目包含消費者高度重視的DRCC全速域主動式車距維持定速系統之外，本次還新增FCTA前方橫向來車警示系統、DMC駕駛疲勞監測系統，讓車主在行駛時更安心! 動力部分則是訴求極致節能，全車系搭載第五代油電複合系統，擁有同級最佳油耗24 km/l。

同時，第六代RAV4以極致智能設計，科技配備全面革新， 也成為台灣首款導入TOYOTA Connect註6的車型，可進行車門與車窗的遠端控制、即時查看車輛狀態等，並且在發生碰撞或突發狀況時，系統更會自動通報客服中心並協助派遣救援，確保車主在每一刻都能獲得最即時、最安心的守護。座艙內，本次更升級日本原裝12.9吋懸浮式音響主機，不僅提供高解析度及更靈敏的操作回饋，還同步整合空調控制、駕駛輔助系統設定等，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto。除此之外，還搭配12.3吋全彩數位儀表板並整合導航功能，打造更具科技感的智慧座艙。

CROWN SPORT首度來台展示，為讓消費者明確感受TOYOTA品牌質感的全面升級，並享有更尊榮、貼心的高階移動體驗，TOYOTA於本次車展首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，完整呈現高級車款在外觀設計、車室質感與先進科技上的深厚造車工藝。

本次CROWN SPORT車型來台展示，為TOYOTA PREMIUM展區注入更濃厚的高級質感與關注焦點。CROWN SPORT以「ROBUST ELEGANCE」為設計理念，為CROWN家族中兼具強悍性能與優雅風格、完美融合新世代運動美學的跑旅代表。在座艙設計上，CROWN SPORT採用「Island Architecture」設計語彙，將主要操作介面集中於駕駛導向區域，整體布局簡潔俐落，兼顧科技質感與操作便利性。

動力表現同樣令人矚目，搭載 PHEV插電式油電系統註7，純電行駛里程最長可達 90 公里註3，展現TOYOTA對豪華質感與駕馭樂趣之間完美平衡的極致詮釋。

TOYOTA全新純電精品休旅Urban Cruiser，於12月30日台北新車大展矚目登場。以「Urban Tech 都會科技」為核心，融合靈巧車格與精品配備，以都會色彩著裝，完美駕馭時尚。

Urban Cruiser獨特的Hammerhead前視造型，以寬闊比例傳遞自信氣度。車側輪拱與飾板強化了SUV的穩定感，搭配兼具動感與低風阻的18吋亮黑切削鋁圈，盡顯俐落。4,285 mm的精巧車身與僅5.2m的迴轉半徑，在狹窄巷弄中依然靈活自如，完美演繹都會的從容優雅。

座艙內以大量棕色軟質材料鋪陳出溫潤質感，結合10.25吋數位儀表與10.1吋主機的一體式螢幕，呈現俐落科技感。

9具JBL喇叭、12色氣氛燈與固定式天窗，交織出豐富的感官饗宴。後座不僅可前後滑移、調整椅背，更具4:2:4分離傾倒功能，打造出兼具精緻與實用機能的靈活空間，讓車主盡顯獨到品味。

在純電駕馭上，前輪驅動配置提供174匹最大馬力註2，搭載61kWh電池，提供483公里的NEDC續航里程註3。無論日常通勤或假日郊遊，皆能輕鬆應對，享受無憂的純電生活。

Urban Cruiser搭載36項主被動安全科技註4，包含環景影像、盲點偵測，並首度導入多重碰撞防止煞車系統，結合7顆SRS氣囊，提供最全面的守護。

扎實穩定的車身、精緻洗鍊的造型、靈活的空間機能與頂尖安全科技，Urban Cruiser期待能為台灣消費者，帶來全新的純電精品休旅體驗。

2026 TOYOTA台北新車暨新能源車大展多款新車登場亮相。記者黃淑惠／攝影
2026 TOYOTA台北新車暨新能源車大展多款新車登場亮相。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA 總代理和泰汽車為消費者帶來更多元的未來移動選擇，全新日本進口 RAV4 首度亮相。記者黃淑惠／攝影
TOYOTA 總代理和泰汽車為消費者帶來更多元的未來移動選擇，全新日本進口 RAV4 首度亮相。記者黃淑惠／攝影

科技 設計 日本 車展 TOYOTA

