TOYOTA大改款！RAV4台北車展亮相 三大極致升級

TOYOTA總代理和泰汽車於 2026 TOYOTA台北新車暨新能源車大展，以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京車展核心精神「TO YOU」與「Mobility For All」願景，為消費者帶來更多元的未來移動選擇，一同駕馭美好未來。

本次車展特別規劃新能源、Lifestyle、Premium與GAZOO Racing四大主題區，全面展現TOYOTA多元產品線。眾所期待日本進口第六代大改款RAV4，於台北車展正式亮相。

於12月30日開展記者會上，TOYOTA發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT與新世代運動美學跑旅CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。同步推出車展現場下訂限定回饋，回應消費者長期支持，展現TOYOTA對未來移動的承諾與行動。

此次RAV4大改款不僅導入三種全新外觀與內裝設計，車色選擇上更新增霧岩灰、野境綠 等全新車色，並提供多樣化車型與車色組合，讓消費者能依據生活風格，打造專屬於自己的 RAV4，滿足不同客群的需求。

除此之外，有三大極致升級，首先是極致安全，首次導入最新的TSS 4.0主動安全系統註4，大幅提升偵測能力，其中前方偵測距離擴大1.7倍，水平偵測視野亦提升1.15倍，能更早掌握前方行車狀況，升級的項目包含消費者高度重視的DRCC全速域主動式車距維持定速系統之外，本次還新增FCTA前方橫向來車警示系統、DMC駕駛疲勞監測系統，讓車主在行駛時更安心! 動力部分則是訴求極致節能，全車系搭載第五代油電複合系統，擁有同級最佳油耗24 km/l。

同時，第六代RAV4以極致智能設計，科技配備全面革新， 也成為台灣首款導入TOYOTA Connect註6的車型，可進行車門與車窗的遠端控制、即時查看車輛狀態等，並且在發生碰撞或突發狀況時，系統更會自動通報客服中心並協助派遣救援，確保車主在每一刻都能獲得最即時、最安心的守護。座艙內，本次更升級日本原裝12.9吋懸浮式音響主機，不僅提供高解析度及更靈敏的操作回饋，還同步整合空調控制、駕駛輔助系統設定等，並可無線連接Apple Carplay與Android Auto。除此之外，還搭配12.3吋全彩數位儀表板並整合導航功能，打造更具科技感的智慧座艙。

CROWN SPORT首度來台展示，為讓消費者明確感受TOYOTA品牌質感的全面升級，並享有更尊榮、貼心的高階移動體驗，TOYOTA於本次車展首度打造「TOYOTA PREMIUM」展區，完整呈現高級車款在外觀設計、車室質感與先進科技上的深厚造車工藝。

本次CROWN SPORT車型來台展示，為TOYOTA PREMIUM展區注入更濃厚的高級質感與關注焦點。CROWN SPORT以「ROBUST ELEGANCE」為設計理念，為CROWN家族中兼具強悍性能與優雅風格、完美融合新世代運動美學的跑旅代表。在座艙設計上，CROWN SPORT採用「Island Architecture」設計語彙，將主要操作介面集中於駕駛導向區域，整體布局簡潔俐落，兼顧科技質感與操作便利性。

動力表現同樣令人矚目，搭載 PHEV插電式油電系統註7，純電行駛里程最長可達 90 公里註3，展現TOYOTA對豪華質感與駕馭樂趣之間完美平衡的極致詮釋。

TOYOTA全新純電精品休旅Urban Cruiser，於12月30日台北新車大展矚目登場。以「Urban Tech 都會科技」為核心，融合靈巧車格與精品配備，以都會色彩著裝，完美駕馭時尚。

Urban Cruiser獨特的Hammerhead前視造型，以寬闊比例傳遞自信氣度。車側輪拱與飾板強化了SUV的穩定感，搭配兼具動感與低風阻的18吋亮黑切削鋁圈，盡顯俐落。4,285 mm的精巧車身與僅5.2m的迴轉半徑，在狹窄巷弄中依然靈活自如，完美演繹都會的從容優雅。

座艙內以大量棕色軟質材料鋪陳出溫潤質感，結合10.25吋數位儀表與10.1吋主機的一體式螢幕，呈現俐落科技感。

9具JBL喇叭、12色氣氛燈與固定式天窗，交織出豐富的感官饗宴。後座不僅可前後滑移、調整椅背，更具4:2:4分離傾倒功能，打造出兼具精緻與實用機能的靈活空間，讓車主盡顯獨到品味。

在純電駕馭上，前輪驅動配置提供174匹最大馬力註2，搭載61kWh電池，提供483公里的NEDC續航里程註3。無論日常通勤或假日郊遊，皆能輕鬆應對，享受無憂的純電生活。

Urban Cruiser搭載36項主被動安全科技註4，包含環景影像、盲點偵測，並首度導入多重碰撞防止煞車系統，結合7顆SRS氣囊，提供最全面的守護。

扎實穩定的車身、精緻洗鍊的造型、靈活的空間機能與頂尖安全科技，Urban Cruiser期待能為台灣消費者，帶來全新的純電精品休旅體驗。