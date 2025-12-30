瞄準搶才與新創 Talent Taiwan中部辦公室落腳台中

國家發展委員會今日在台中科技大學舉辦「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室」揭牌活動，由國發會副主委詹方冠主持揭牌儀式。

立法委員楊瓊瓔協助也受邀出席，期盼透過Talent Taiwan團隊進駐中部，為外國專業人才提供一站式服務，並結合創業天使投資方案，輔導在地創新創業團隊，進一步活絡中部創新創業生態系。

楊瓊瓔表示，國發會「國際人才服務及延攬中心」是一支充滿熱情且具行動力的專業服務團隊。她指出，在多次建議與爭取下，國發會終於選擇在台中設立中部服務據點，並於台中科技大學舉行揭牌活動，別具意義。

台中擁有全台密度最高的精密機械產業聚落，產業鏈完整，楊瓊瓔肯定國發會在中部設立辦公室，「不能總是從台北或高雄的角度看台灣」。

「國際人才服務及延攬中心」主要肩負整合跨部會資源的角色，針對外國專業人才來台工作與生活需求，提供從來台前諮詢到落地後服務的全流程協助，包括工作媒合與就業法規說明、工作許可與簽證申請、居留與稅務制度諮詢，以及居住租屋、子女教育、醫療保險與生活適應等相關輔導，協助國際人才順利融入臺灣職場與生活環境。

外國人才在來台及留台過程中，常因行政程序繁複與資訊分散而卻步，透過國際人才服務及延攬中心設立中部據點，可就近協助中部企業延攬、聘僱外籍專才，降低企業與人才雙方的制度與行政成本。楊瓊瓔指出，產業發展仰賴資金、知識與人力三大關鍵要素，面對少子女化與高齡化的結構性挑戰，若要維持產業競爭力，引進國際專業人才勢在必行。

產業界期許，國際人才服務及延攬中心在台中插旗，一方面協助國際人才「進得來、留得住」，另一方面透過創業天使投資媒合與輔導機制，為在地新創團隊提供資金、諮詢與成長動能，成為推動中部新創產業起飛與產業升級的重要後盾。