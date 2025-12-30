快訊

中共軍演…賴總統視訊軍方喊絕不退讓 國防部1730記者會說明

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

瞄準搶才與新創 Talent Taiwan中部辦公室落腳台中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國發會「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案」中部辦公室揭牌，立委楊瓊瓔協助促成，開心與會。圖／楊瓊瓔提供
國發會「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案」中部辦公室揭牌，立委楊瓊瓔協助促成，開心與會。圖／楊瓊瓔提供

國家發展委員會今日在台中科技大學舉辦「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室」揭牌活動，由國發會副主委詹方冠主持揭牌儀式。

⭐2025總回顧

立法委員楊瓊瓔協助也受邀出席，期盼透過Talent Taiwan團隊進駐中部，為外國專業人才提供一站式服務，並結合創業天使投資方案，輔導在地創新創業團隊，進一步活絡中部創新創業生態系。

楊瓊瓔表示，國發會「國際人才服務及延攬中心」是一支充滿熱情且具行動力的專業服務團隊。她指出，在多次建議與爭取下，國發會終於選擇在台中設立中部服務據點，並於台中科技大學舉行揭牌活動，別具意義。

台中擁有全台密度最高的精密機械產業聚落，產業鏈完整，楊瓊瓔肯定國發會在中部設立辦公室，「不能總是從台北或高雄的角度看台灣」。

「國際人才服務及延攬中心」主要肩負整合跨部會資源的角色，針對外國專業人才來台工作與生活需求，提供從來台前諮詢到落地後服務的全流程協助，包括工作媒合與就業法規說明、工作許可與簽證申請、居留與稅務制度諮詢，以及居住租屋、子女教育、醫療保險與生活適應等相關輔導，協助國際人才順利融入臺灣職場與生活環境。

外國人才在來台及留台過程中，常因行政程序繁複與資訊分散而卻步，透過國際人才服務及延攬中心設立中部據點，可就近協助中部企業延攬、聘僱外籍專才，降低企業與人才雙方的制度與行政成本。楊瓊瓔指出，產業發展仰賴資金、知識與人力三大關鍵要素，面對少子女化與高齡化的結構性挑戰，若要維持產業競爭力，引進國際專業人才勢在必行。

產業界期許，國際人才服務及延攬中心在台中插旗，一方面協助國際人才「進得來、留得住」，另一方面透過創業天使投資媒合與輔導機制，為在地新創團隊提供資金、諮詢與成長動能，成為推動中部新創產業起飛與產業升級的重要後盾。

國發會「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案」中部辦公室揭牌，立委楊瓊瓔協助促成，開心與會。圖／楊瓊瓔提供
國發會「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案」中部辦公室揭牌，立委楊瓊瓔協助促成，開心與會。圖／楊瓊瓔提供

天使投資 台中 創業 國發會

延伸閱讀

與江啟臣同出席活動 楊瓊瓔：重溫共同記憶 將儒家智慧化為行動

選台中市長何欣純成立市政辦公室 楊瓊瓔回應了

國民黨台中市長提名協調啟動 盧秀燕：開大門走大路、有公平機制

台中市長藍營姐弟之爭 盧秀燕施政報告露玄機？黨部：仍在協調

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

瞄準搶才與新創 Talent Taiwan中部辦公室落腳台中

國家發展委員會今日在台中科技大學舉辦「Talent Taiwan 國際人才服務及延攬中心暨創業天使投資方案中部辦公室」揭...

租賃專法修法中 租服全聯會劉貞君：忽略房東風險和缺配套 兩問題浮現

業界指出，2026年的關鍵不在業者能做多少，而在房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。

信義代銷：前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化

內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。