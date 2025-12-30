快訊

租賃專法修法中 租服全聯會劉貞君：忽略房東風險和缺配套 兩問題浮現

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君（第一排中）30日表示，現行租賃專法修法草案，若忽略房東承受的風險與配套，恐導致「供給退場」、「租金反而承壓上升」兩大問題。記者陳美玲／攝影
中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君（第一排中）30日表示，現行租賃專法修法草案，若忽略房東承受的風險與配套，恐導致「供給退場」、「租金反而承壓上升」兩大問題。記者陳美玲／攝影

業界指出，2026年的關鍵不在業者能做多少，而在房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君30日表示，現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅及提高收回規範，立意在於穩定租屋關係。

不過劉貞君分析，但產官學也普遍認為，制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致「供給退場」、「租金反而承壓上升」兩大問題。

劉貞君強調，市場不會說謊，只會依制度行動，修法成敗不在方向正不正確，而在於是否能讓市場（房源）願意留下來，形成真正對租客有利的長期穩定循環。

