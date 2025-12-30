租屋市場下一步 租服全聯會劉貞君：推三新制、強化租賃市場信賴基礎

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）理事長劉貞君30日表示， 隨著社會住宅包租代管政策邁入第五期，政策目標已明確從「衝戶數」轉向「拚穩定與品質」。

劉貞君指出，目前全國包租代管戶數已突破十萬戶，下一階段的關鍵不在於數量持續堆疊，而在於能否真正做到長期穩定出租、完善照顧弱勢族群，並回應高齡化、家庭結構變化與婚孕換居等實際居住需求。

展望2026年，劉貞君表示，租服全聯會將推動三大創新制度，從根本強化租賃市場的信賴基礎。首先首創全國正向回饋機制「優良房客認證」，透過正向、可驗證的資訊，讓守規則的租客更容易被看見，也協助屋主降低風險、提升出租意願，進而穩定市場供給。

第二非商業性質的全國租屋平台「聯租網」，由公會體系共同規範，嚴格篩選合法業者及可查證的租賃案件，改善目前市場上租屋資訊分散、屋主及租客資訊不對等問題。

第三重新定義產業中的「優良專業」表揚制度，不再以成交量作為主要指標，而是更加重視服務品質、守法精神與風險承擔。讓真正專業、具正向社會影響力的從業人員被市場看見。

租服全聯會表示，健全租賃市場是產業與政府共同的目標，未來也將持續以第一線經驗參與政策討論，透過透明制度、專業服務與正向回饋機制，促進租賃住宅市場形成安心、穩定且可長可久的發展環境。