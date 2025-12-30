包租代管成長大躍進年增29% 租服全聯會劉貞君：下階段社宅拚品質

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）30日由理事長劉貞君率領全國各縣市租賃住宅同業公會理事，分享 2025 全國包租代管產業調查報告，揭示近年包租代管產業飛速成長的市場現況。

劉貞君指出，截至目前全國租屋人口高達300萬人以上，全國租賃住宅服務產業規模持續擴大，會員家數與專業人力成長29%，2025年租賃市場正朝向制度化、穩定化方向發展。

劉貞君表示，未來社宅包租代管不是只拚量，更是拚穩定與品質。租服全聯會期盼透過制度與專業支撐，改善過往租屋市場資訊不對等與潛在風險，讓租賃服務不僅至於媒合交易，更能承擔起居住安全與社會責任，翻轉整體租賃環境，實踐租服全聯會的使命「住得好走得遠，讓安居生活變簡單！」

根據租服全聯會的年度調查，截至2025年11月30日止，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底的2,187家增加642家，全年成長率高達29%。

劉貞君表示，會員數的穩定成長，顯示依法立案、制度化經營的業者持續加入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，讓更多房客能在具保障的環境中租屋，進一步強化市場正向循環。

在專業人力方面，租賃住宅管理人員證照數亦同步攀升，從2024年的3,550張，成長至2025年的4,859張，全年成長增幅約37%，劉貞君分析，數據顯示產業正從過往經驗導向，逐步轉向以專業訓練與制度為核心的發展模式，接下來租服全聯會亦持續滾動調整專業人員考試內容，使證照制度更貼近第一線實務需求。

針對租賃住宅市場相關法規與修法方向，劉貞君指出，租服全聯會長期站在第一線參與制度討論，並曾舉辦全國性修法研討會，彙集產官學意見；他認為，政府制度改革應兼顧市場供需，平衡租客、房東與業者三方權責，避免過度行政負擔造成市場限縮，期盼建立一套能真正落實於現場、並為各方信任的透明制度。

此外，劉貞君表示，目前租服全聯會已串連全國各地方公會，協助政府調解租屋糾紛、維護租屋市場秩序，並辦理租賃糾紛相關教育訓練、防詐宣導及非法業者查核，將第一線實務經驗回饋政策端。同時，租服全聯會亦針對租客需求積極打造便民服務，期望提供更安全的租屋環境。

租服全聯會首度與桃園市合作建置「租屋諮詢服務數位櫃檯」，提供一站式諮詢服務；台北市、新北市、台東縣辦理大專院校專屬講座，提升青年租屋安全意識；新竹、台南、高雄辦理則加強租賃法令申報與交易安全宣導，深化地方治理量能。」

