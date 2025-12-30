共享車位起家！USPACE執行長宋捷仁：未來五年營收要衝千億

USPACE悠勢科技集團成立九年，深耕智慧停車與城市移動服務，已在台灣與日本累積超過200萬名實名會員，管理近10萬智慧化車位，穩居亞洲智慧停車管理平台領導地位。執行長宋捷仁表示，近三年來成長達七倍，未來三年營收要衝100億元，未來五年營收要衝千億。

USPACE今日舉行記者會，宋捷仁宣布，全球首創「USPACE Premium 黑卡」，限365位解鎖城市移動尊榮最高權限，目前USPACE最大股東為台灣大哥大（3045），持股約為31.76%，其他股東包含數字科技、海悅、國發基金，宋捷仁指出，重磅極股東加入USPACE，台新新光金控旗下台新創投成為股東，未來台新新光金控大樓可望成為未來營收成長茁壯的重要來源。

近年USPACE也積極擴大海外布局，去年併購日本第三大智慧停車品牌軒先（Nokisak），並與全日本最大的akippa合作，未來將持續擴大日本市場，日本停車費是台灣的四倍，也創造2.5億元營收，2026年會再有一個併購案。

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大自2022年起入股 USPACE，在USPACE團隊的優異經營與創新能力，及台灣大集團資源挹注下，加速USPACE營收與服務規模快速成長，從2022 至 2025 年，三年營收成長約七倍，服務生態系亦呈倍數增長。

隨著國際布局推進，USPACE 先後完成併購日本停車共享品牌 Nokisaki、投資泰國JORDSABUY與印尼Soul Parking，逐步擴展智慧移動生態系的區域深度與服務廣度。

林之晨表示，未來，USPACE計畫以「停車、充電、共享」整合解決方案輸出國際。此次 USPACE Premium 的推出，更是雙方合作由規模成長邁向價值深化的重要里程，也體現台灣大以「超 5G」方針推動智慧移動服務，朝向國際化與生活化發展的長期願景。

台灣大個人用戶事業商務長暨USPACE執行董事林東閔表示，台灣大推動 Taiwan Mobility 戰略，結合電信科技與共享經濟，整合充電、共享、停車、儲能與租賃五大資源鏈，從車主需求出發，打造跨場域的智慧移動服務體系。

林東閔表示，台灣大除與USPACE、WeMo合作，亦攜手格上、iRent、LINE GO 與 LUXGEN 等生態系夥伴，拓展智慧移動應用層次。同時，台灣大布局次世代電動車娛樂體驗，將 MyVideo等OTT影音內容服務整合進電動車使用情境，讓車主在充電與停留過程中，自然銜接娛樂體驗，台灣大也將持續推進智慧移動生態圈，朝向更成熟且具永續性的發展方向前進。

USPACE透過持續的創新與觸角延伸，旗下9大品牌全面建構eMaaS（EV Mobility as a Service）智慧出行生態系，分別有USPACE智慧停車、UDRIVE電動車租賃、Ucharging充電平台、UPASS車位月租、UGO機場接送、UWASH自助/外送洗車、UCARE保險、ULTRA COATING鍍膜、 鈑噴烤漆廠、酒後代駕等服務。在營運表現方面，USPACE 近三年營收成長達 7 倍，並於 2025 年正式突破十位數。

USPACE表示，黑卡會員可於 USPACE 全數合作場域享有不限次、不設上限的停車使用權，涵蓋核心商業區、五星級飯店與指標型場域，實現「全台灣都是你的月租車位」的移動自由。

USPACE表示，「黑卡」不僅止於停車服務，更延伸至移動之外的生活場景。訂閱會員將配備二十四小時專屬黑卡秘書，從日常行程安排到跨國移動需求，皆可即時協助。服務內容涵蓋米其林餐廳、全球五星級飯店升級預訂及禮遇、私人飛機與遊艇預訂、專屬司機與禮賓接送、私人廚師安排，以及全球緊急救援、醫療支援等高度客製化服務，讓移動不再受時間與場域限制。

此外，在生活層面，USPACE表示，黑卡亦開放私人會所入場資格、國際級大型活動與頂級賽事的優先安排，並提供限量精品購物與專屬場次體驗，為極少數用戶打造專屬於個人的移動與生活體系。「黑卡秘書」，主打「許願沒有上限，法律是唯一邊界」，只要按下撥號鍵，黑卡秘書將竭力完成您提出於全球範圍內，合法的任何需求與願望。

黑卡月費為新台幣 16,800 元，於 2025 年12 月 30 日正式上線推出限時禮遇，凡於 2026 年 1 月 31 日前完成訂閱（需審核），2026 年 1 至 12 月月費皆享 13,800 元優惠價；自 2026 年 2 月 1 日起，訂閱恢復原價，極其限量。