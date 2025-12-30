快訊

康和證券公益周 連續第五年歲末全台送暖

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券董事長鄭大宇（中）、陳志豪總經理（右）親赴北投聖道兒童之家歲末送暖，（左）聖道兒童之家院長劉永浩。業者提供
康和證券董事長鄭大宇（中）、陳志豪總經理（右）親赴北投聖道兒童之家歲末送暖，（左）聖道兒童之家院長劉永浩。業者提供

值此歲末時節，康和證券（6016）董事長鄭大宇、總經理陳志豪日前帶領同仁親赴北投聖道兒童之家歲末送暖，並特別致贈院內孩童日常生活與學習所需營養食品、文具與清潔用品等物資，並由聖道兒童之家院長劉永浩說明目前收容孩童狀況與未來發展方向。

鄭大宇關心孩子們的生活環境、成長歷程、年齡分布與課輔就學狀況，更特別關懷特殊學習與心理輔導方面需求；鄭大宇表示，企業在追求穩健經營的同時，也應持續關注社會中需要被照顧的族群，並肯定聖道長期投入照護的努力。總經理陳志豪則關心機構未來發展資源需求，並與院長交流如何結合企業力量，持續支持孩子在教育與生活上的成長。

聖道兒童之家累積幾十年的兒少安置經驗，近年來發現進入安置機構的孩子，特殊需求逐漸提高，這些孩子多半因家庭失能、身心受創，並不容易融入體制內教育或經常輾轉在多間安置機構：於是，聖道在2020年9月多了兩個新夥伴-「葉學堂實驗教育機構」和「蒲草窩兒少團體家庭」。葉學堂為安置兒少量身訂作個別學習計畫和多元教學，提供另一條學習之路，保障他們的教育權益：蒲草窩則是北市社會局計畫，給予特殊需求兒少個別化的專業照顧。

「康和證券公益周」今年已是連續第五年歲末送暖，全台分公司、股務代理部、新金部與債券部等準備年節物資用品贈予所屬地方的兒少之家、育幼院、成人日照中心等等，善盡多元公益、永續關懷在地之企業社會責任。此次歲末春節送暖遍及北、中、南、離島澎湖等地，關懷對象包括榮光育幼院、德蘭兒童中心、泰祥綜合長照機構、台北市兒童福利中心育幼家庭、社團法人屏東縣躍愛全人關懷協會、澎湖家扶中心等19所社福機構。

實驗教育 生活

