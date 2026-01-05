懶人包／2026勞保、勞退如何領好領滿？「1日之差」退休金請領權益不一樣

多數勞工以為退休金只有一筆，其實，受雇者都有兩本退休存摺，卻常有人記得申請勞保的「老年給付」，忘了請領默默累積在個人帳戶裡的「勞工退休金」（簡稱勞退），這是屬於個人的「隱藏財富」。《遠見雜誌》分成兩部份探討，以九大問題QA方式，讓勞工輕鬆掌握，到底要如何請領，對自己最有利？





勞保老年年金（簡稱勞保）實施至今，即將屆滿17年，許多民眾仍一頭霧水，主因是民國98年（2009年）1月1日前投保勞保，跟之後投保的請領權益不同。

另外，勞保與勞退也有所不同，從民國115年（2026年）起，勞工必須滿65歲才能請領全額的老年年金。以下是勞動部勞保局的答覆：

問（遠見雜誌，簡稱問）：勞保老年給付與勞工退休金有何不同？

答（勞保局，簡稱答）：簡單來說，「勞保」是社會保險，「勞退」是存錢，這是兩筆完全獨立的錢，勞工可以同時領取，彼此並不衝突（見圖表）。

勞保的老年給付是一種「年金」（月領）概念，活愈久領愈久，領到終身，目前投保薪資的最高上限為4萬5800元。

而勞退（新制）是個人專屬的小金庫，雇主每個月將至少6％的退休金幫員工存進「個人專戶」，即便公司倒閉或勞工換工作，錢都會在帳戶裡，不會消失，且政府保證這筆錢的收益「不低於銀行兩年的定存利率」，提繳的工資上限更高達15萬元，高薪族群的勞退金存得更快。

除了雇主存的6％外，個人也可以自願提繳（1〜6％），且自提部分不計入年度薪資所得扣稅。對於高薪者（稅率12％以上）來說，等於一邊存退休金、一邊節稅。

問：為何老年給付區分成民國98年1月1日之前投保的勞工，與之後投保的勞工？

答：以前的勞保老年給付只能一次領，隨著時代改變，以及避免勞工一次領退休金後，因各種因素導致老年生活沒保障，政府遂在民國98年1月1日推動勞保老年給付年金化（月領），以確保勞工的退休生活，意即98年1月1日前投保的勞工，還是可以一次領，如果投保年資滿15年也可以申請年金。之後投保的勞工，只能領取年金，除非投保年資不滿15年，則領一次金。

勞保年金有二種計算方式，政府會擇優發給

問：民國98年前、後投保的勞工，老年給付的條件、計算方式有何不同？

答：從民國115年（2026年）起，勞工必須滿65歲才能請領全額的退休金。簡單說，98年1月1日前投保的勞工，投保年資滿15年，滿65歲時，原則上都可以選擇一次請領或是老年年金（月領到終身）。

選擇一次請領的計算方式是，平均月投保薪資X基數。月平均薪資按被保險人退保之當月（包括當月）起前三年（前36個月）的月投保薪資平均計算；參加保險未滿三年者，則按其實際投保年資的平均月投保薪資計算。

保險年資合計每滿一年，按其平均月投保薪資發給一個月；保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿一年發給二個月，最高以45個月為限。被保險人逾60歲仍繼續工作者，逾60歲以後的保險年資，最多以五年計，合併60歲以前之一次請領老年給付，最高以50個月為限。

保險年資未滿一年者，依其實際加保月數按比例計算；未滿30日者，以一個月計算。

假設勞工退休前三年的平均月投保薪資是最高的4萬5800元，年資30年，基數＝15個月+15年X2個月＝45個月，一次請領是4萬5800元X45個月＝206萬1000元。

如果是選擇年金，共有二種方式，政府會擇優發給。

（一）平均月投保薪資×保險年資×0.775％+3000元。

（二）平均月投保薪資×保險年資×1.55％。

民國98年1月1日後投保的勞工，投保年資滿15年僅能領取年金，平均月投保薪資是按被保險人加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算。

年金有二種計算方式，政府會擇優發給。

（一）平均月投保薪資×保險年資×0.775％+3000元。

（二）平均月投保薪資×保險年資×1.55％。

如果勞保符合法定請領年齡65歲時，總年資卻未滿15年，離職退保時，只能領一次金，不能月領。計算方式為保險年資每滿一年，按其平均月投保薪資發給一個月。

給付金額＝平均月投保薪資×給付月數。平均月投保薪資是按被保險人加保期間最高60個月之月投保薪資平均計算；參加保險未滿五年者，按其實際投保年資之平均月投保薪資計算。

2026年起，勞工須滿65歲才能請領勞保年金

問：如果提前申請退休，老年年金給付如何計算？會影響退休金的月退計算嗎？如延後請領老年，給付如何計算？

答：如尚未符合法定請領年齡（65歲），想提前退休，可請領減給年金，每提前一年按給付金額減給4％，最多可提前五年，按給付金額減給20％；如於符合法定請領年齡後，請領老年年金，將發給展延年金，每延後一年按給付金額增給4％，最多可延後五年，按給付金額增給20％。

例如有勞工滿63歲，退保申請老年給付，年金（月領）的退休金會打九二折（減額兩年8％），如果是一次領則沒有影響，是按照月平均投保薪資X給付月數。

問：勞保老年給付要選擇一次領還是月領，比較有利？

答：從民國115年（2026年）起，勞工必須滿65歲才能請領全額的老年年金。至於要一次領或是月領，建議被保險人應就自身職業生涯規劃、個人財務狀況、家庭狀況及健康情形等面向綜合評估，再審慎決定領取時間及領取方式後提出申請。

如果勞工在98年以前就有勞保年資，同時擁有「一次領」的權利，這對家人有創業計畫、急需醫療大筆資金，或對自身健康狀況有疑慮的人來說，是一個重要的備案。

但根據統計，勞保年金只要領超過7〜8年，總額就會超過一次領的金額。以台灣平均壽命80歲計算，月領的總額往往是累積一次領的二倍以上。正常情況，建議月領對勞工較有保障，每個月都有固定的收入，領到終身。

問：勞保年金金額是不是每五年會依消費者物價指數累計成長率調整一次？

答：不是，須自請領年度開始計算之物價指數累計成長率達5％，政府才會調整年金金額。

勞保遺屬年金或差額不屬於遺產，不受「遺囑」影響

問：如果勞工在領取老年年金期間過世，誰有資格領取遺屬年金？

答：退休勞工在領取老年年金期間過世後，下列親屬可以請領遺屬年金，並依順序發放，若前一順位已有人，後順位者就不能領取：

第一順位：配偶及子女

第二順位：父母

第三順位：祖父母

第四順位：受扶養之孫子女

第五順位：受扶養之兄弟、姊妹

符合順位後，申請人還必須符合以下其中一項條件。配偶：婚姻關係需存續1年以上，且年滿55歲（或年滿45歲且每月工作收入未超過基本工資，或有無謀生能力、扶養符合條件之子女等情形，如已領取勞保年金者，只能二選一）；子女╱孫子女╱兄弟姊妹：需為未成年，或25歲以下在學且每月收入未超過基本工資，或無謀生能力；父母╱祖父母：需年滿55歲且每月工作收入未超過基本工資。

若過世勞工於98年1月1日前就有保險年資，當時請領老年給付時可以一次領但選擇領年金，而且已領的老年年金總額低於原可以一次領的金額時，則遺屬可以選擇「一次領回差額金或「按月領（遺屬年金）」。一旦核付後就不能再更改，建議先試算哪一種較為有利。

由於勞保遺屬年金或差額金，不屬於遺產，因此不受「遺囑」分配影響，「勞工退休金」則為遺產，才有「遺囑」指定請領人的問題。

勞工請領老年給付後，再次就業不能重新加保

問：有人說滿60歲提前退休，一次領之後，再去找工作，重新加入勞保，這樣較為有利？這種說法正確嗎？

答：一般受雇主僱用勞工有三種保險：勞工保險、就業保險以及職業災害保險，勞工保險是指提供生育、傷病失能、死亡，以及老年（退休）的給付；就業保險主要保障勞工沒有工作時，可以請領失業補助；職災保險是提供因職業災害所致的醫療、傷病、失能、死亡或失蹤等事故之給付。

勞工離職退保，請領老年給付後，如果再次就業，不能重新參加勞保及就保，不能再累積勞保年資，但雇主必須幫勞工投保職業災害保險，保障勞工因職業災害所致的醫療、傷病、失能、死亡或失蹤等事故之給付。要特別強調的是，職災保險並不含勞工非職業導致的傷害、生病住院等給付。

所以先退休再工作較為有利的說法，並不正確。由於勞保為綜合保險，並非僅有老年給付保障，請領勞保老年給付後，即無法再參加勞保，建議勞工就自身職業生涯規劃、個人財務狀況、家庭狀況及健康情形等面向綜合評估，決定領取時間及領取方式後，再提出申請。

勞工得仔細評估，經核付退休金後不能再變更

問：申請退休，一定要透過離職的公司提出嗎？還是可以到勞保局申請？要具備什麼文件，一定要有公司核發的離職退休文件嗎？

答：申請勞保老年給付，首先一定要先退保，如果是在公司退休，被保險人可出具「同意投保單位代為線上申辦勞保老年給付同意書」，委託投保單位代為線上申辦，既快速又方便。

如果離開職場幾年後辦理退休，只要符合勞保老年給付條件者，可以自行透過三種方式申請。1.臨櫃申請：備齊文件後，送交至「勞動部勞工保險局」各地的辦事處。2.郵寄申請：將文件掛號寄至「100232 台北市中正區羅斯福路1段4號 勞動部勞工保險局」。3.線上申請：若申請人持有「自然人憑證」，可透過勞保局e化服務系統線上申辦（通常需配合讀卡機）。

由於勞保老年給付牽涉到98年1月1日前、後投保的問題，勞保局建議，勞工可以使用行動電話認證、自然人憑證、虛擬勞保憑證、行動自然人憑證或金融電子憑證，登入勞保局e化服務系統，依當時之實際投保資料試算。如果還是不清楚，可以到勞保局請志工協助，或到櫃檯諮詢。

勞保局再次提醒，勞工決定採取哪一種給付方式，要仔細評估，依規定一經核付退休金後，就不能再變更了。

勞保與勞退，差一個字差很大

（本文出自2025.12.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）