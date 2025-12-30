愛買拚2026年首月業績開紅盤 推三大滿額送券搶攻新年商機

隨著2026元旦、尾牙祭、農曆新年大檔期即將到來，愛買量販發動新春攻勢，首波優惠推出「送到爽」活動，不僅要讓民眾感受到省荷包而已，還主打「家電豪禮送到爽」，包含指定家電滿額送券、品牌加碼好禮、Happy Go點數20倍送等優惠齊跑，力拚新年業績開出紅盤。

為搶攻新年採買人潮，愛買量販全面啟動新春檔期，推出「送到爽」系列優惠活動，從家電汰舊換新、會員日回饋到年菜預購一次到位，加碼2026年1月1日、1月4日、1月11日，愛買APP會員單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋外，至2月1日預訂年菜滿2,000元再送200元熟食電子券。

滿額送券一為「加碼9折會員日」，愛買量販針對APP會員推出限時滿額回饋活動，凡於2026年1月1日、1月4日及1月11日，單筆消費滿2,000元，即可獲得「9折電子現金抵用券」回饋，單筆最高回饋達500元每人限一次，讓民眾在元旦檔期聰明消費、買越多省越多。

滿額送券二為「家電優惠」，即日起至2026年2月24日，購買50 吋以上電視指定商品單筆滿10,000元，即送1,100 元家電現金抵用券；選購冰箱或洗衣機單筆滿20,000元，再送1,000元家電現金抵用券，讓消費者一次購足、回饋再加碼。

此外，購買指定品牌電視還可獲得超值好禮，例如購買LG指定機型即贈市價 5,990 元變頻微波爐，選購聲寶指定機型則贈市價5,290元除濕機，讓消費者買越多、省越多。另外，更同步加碼點數回饋，凡購買指定家電商品，還可享 Happy Go 點數 20 倍送，累積回饋更加有感。

滿額送券三為「年菜預訂」，鎖定農曆春節重頭戲，愛買量販同步推出數十款年菜套餐、近百項經典年菜單品，台北晶華酒店等五星級飯店，還是台北南門市場逸湘齋等，即日起至2月1日推出年菜預購加碼方案，凡預訂年菜單筆滿 2,000元，再加贈「200元熟食電子現金折價券」，不論是親友聚會，或提早準備除夕團圓飯，都能以更實惠的價格輕鬆備齊豐盛佳餚。