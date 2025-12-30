快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

愛買拚2026年首月業績開紅盤 推三大滿額送券搶攻新年商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
愛買拼2026年首月業績開紅盤！推三大滿額送券搶攻新年商機。愛買／提供
愛買拼2026年首月業績開紅盤！推三大滿額送券搶攻新年商機。愛買／提供

隨著2026元旦、尾牙祭、農曆新年大檔期即將到來，愛買量販發動新春攻勢，首波優惠推出「送到爽」活動，不僅要讓民眾感受到省荷包而已，還主打「家電豪禮送到爽」，包含指定家電滿額送券、品牌加碼好禮、Happy Go點數20倍送等優惠齊跑，力拚新年業績開出紅盤。

⭐2025總回顧

為搶攻新年採買人潮，愛買量販全面啟動新春檔期，推出「送到爽」系列優惠活動，從家電汰舊換新、會員日回饋到年菜預購一次到位，加碼2026年1月1日、1月4日、1月11日，愛買APP會員單筆消費滿2,000元，即可獲得9折電子現金抵用券回饋外，至2月1日預訂年菜滿2,000元再送200元熟食電子券。

滿額送券一為「加碼9折會員日」，愛買量販針對APP會員推出限時滿額回饋活動，凡於2026年1月1日、1月4日及1月11日，單筆消費滿2,000元，即可獲得「9折電子現金抵用券」回饋，單筆最高回饋達500元每人限一次，讓民眾在元旦檔期聰明消費、買越多省越多。

滿額送券二為「家電優惠」，即日起至2026年2月24日，購買50 吋以上電視指定商品單筆滿10,000元，即送1,100 元家電現金抵用券；選購冰箱或洗衣機單筆滿20,000元，再送1,000元家電現金抵用券，讓消費者一次購足、回饋再加碼。

此外，購買指定品牌電視還可獲得超值好禮，例如購買LG指定機型即贈市價 5,990 元變頻微波爐，選購聲寶指定機型則贈市價5,290元除濕機，讓消費者買越多、省越多。另外，更同步加碼點數回饋，凡購買指定家電商品，還可享 Happy Go 點數 20 倍送，累積回饋更加有感。

滿額送券三為「年菜預訂」，鎖定農曆春節重頭戲，愛買量販同步推出數十款年菜套餐、近百項經典年菜單品，台北晶華酒店等五星級飯店，還是台北南門市場逸湘齋等，即日起至2月1日推出年菜預購加碼方案，凡預訂年菜單筆滿 2,000元，再加贈「200元熟食電子現金折價券」，不論是親友聚會，或提早準備除夕團圓飯，都能以更實惠的價格輕鬆備齊豐盛佳餚。

家電 年菜 消費

延伸閱讀

台中明年起補助1萬家戶廚餘機5000元 機型、規定曝光了

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

搶年菜尾牙商機 耐斯王子大飯店、嘉義福容VOCO推澎派料理優惠方案

王品年菜公益認購開跑！999元助弱勢 抽武德宮純金財虎金幣

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

信義代銷：前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化

內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱...

買預售屋如何避開爛尾樓？北市地政局教這3招防踩雷

購買預售屋，須預防成爛尾樓，北市地政局指出，預售屋交易並非毫無防範之道，應善用官方查詢管道，提供「防雷3步驟」，分別是簽...

建商生存風暴降臨！2026年房市不樂觀 專家：明年看誰敢「真降價」

房市買氣疲軟，明年恐怕持續維持低檔。591新建案總編輯李忠哲30日表示，在央行未鬆手管制下，明年房市看不見樂觀跡象，建商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。