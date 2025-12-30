買預售屋如何避開爛尾樓？北市地政局教這3招防踩雷

購買預售屋，須預防成爛尾樓，北市地政局指出，預售屋交易並非毫無防範之道，應善用官方查詢管道，提供「防雷3步驟」，分別是簽約看履保、付款查工程、警訊要關注，協助民眾降低爛尾風險。

地政局指出，近期市場接連傳出預售建案因財務問題遭法拍，甚至有建商捲款落跑，預售案淪為爛尾樓，引起發不少購屋族憂心。地政局統計，近3年來，北市已有北投區「泊山妍」、大同區「嘉源埕驛」、中山區「鉅興藏」及大安區「大安文樺」等4件預售建案透過註記示警，斷絕爛尾樓風險擴大。

地政局指出，「防雷」的第1步，是簽約必看「履約擔保」；所有預售建案都須辦理履約擔保，並從5種履約保證機制中擇一採行，確保價金有第三方控管或續建保障。民眾簽約前，務必確認契約中已載明履約擔保方式、承作銀行及價金是否匯入銀行信託專戶，作為降低風險的第一道防線。

第2步是付款必查「施工進度」，因預售屋工期長，建商若發生資金問題，恐影響施工進度。北市政府地政局全國首創「履約擔保資訊專區」，民眾付款前應主動透過地政局官網，連結至建管業務ｅ辦網，查詢建案實際施工情形，並留意除簽約款及開工款外，其餘價款應依工程進度分期繳交，避免「工程沒動、錢卻先付」的風險。

地政局指出，第3步就是持續關注「建案警訊」台北市有「地政找房+」整合全市已完成備查的預售建案資料、紅單、契約及履約擔保方式，並串聯銀行信託專區，方便民眾確認價金是否存入履保專戶以及是否出現財務警訊。