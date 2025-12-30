現代2026台灣季季有新車 年銷售2.1萬台
韓國現代汽車積極搶攻國內車市，台灣總代理南陽實業總經理徐伯達宣布，新年度季季有新車，年銷售目標2.1萬台。
徐伯達分析，2026年商品計畫每季都會導入新車，會有兩款重量級的車款，導入一台油電新能源車，及導入一台國產車，其中國產車的部分，預計第4季推出全新的國產車型，2026年目標2.1萬台，推估國內車市銷售目標42萬，現代要有5%市佔率，溫穩居國內前10大車廠。
年度車壇盛事「2026新車暨新能源車大展」將於12月31日至1月4日在台北世貿一館盛大展開。現代汽車宣布，季季有新車策略，第1季INSTERFun電小精靈，上半年銷售配額全部賣完。
第2季推出性能油電車PALISADE正7人座，第2季正式發表公開售價，同步在今年車展展出，提前讓消費者見識到即將銷售的新車魅力。
第3季則是放在商用車STARIA 1.6T-Hybrid QT800 7.8頓；第4季全新國產車型。
