建商生存風暴降臨！2026年房市不樂觀 專家：明年看誰敢「真降價」

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
591新建案總編輯李忠哲。記者朱曼寧／攝影
591新建案總編輯李忠哲。記者朱曼寧／攝影

房市買氣疲軟，明年恐怕持續維持低檔。591新建案總編輯李忠哲30日表示，在央行未鬆手管制下，明年房市看不見樂觀跡象，建商之間的競爭將更激烈，部分量體大的區域勢必得降價，整體而言，明年市場將持續盤整，呈現「量死、價亂、賣不動」的躺平狀態。

⭐2025總回顧

591新建案今日發布2025年房市年終報告，今年六都暨新竹縣市推案總銷金額2.14兆元，年減16%，終止連六年成長走勢，個案數與推案戶數分別為1394件、10.2萬戶，均年減約兩成；平均開價每坪63萬元、平均成交價每坪59萬元，均年增4%，仍牢牢定錨在高點，顯然民眾期盼降價的聲音，還是有建商沒聽進去。

591新建案分析，推案水位連年處在高檔，銷況卻在高房價、政策及買方結構轉變下大幅衰退，今年房市依舊是連滾帶爬，然而建商和代銷等業者沒有悲觀的權利，即便市場再差，還是得撐下去。

在部分量體大的區域，由於來客量直線下滑，個案之間的競爭更加白熱化，除了低首付、附裝潢等優惠遍地開花，更開始比拚活動噱頭、比誰敢真的降價，一場生存風暴正悄悄降臨。

李忠哲表示，目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧擴大，一方面有超漲蛋白區的新案降價求生，另一方面卻有蛋黃區個案再創高價，差異之大不僅消費者困惑，業者去化阻力也持續擴大。

李忠哲表示，相較去年上旬新青安熱況，買方多到得靠預約來篩選，新案三個月內拚完銷是常態，如今半年能賣三成就算及格，繁華攏是夢，已是目前房市最佳寫照。

觀察各縣市，台北市今年呈現量縮走勢，各方最關注的焦點，依然是剛上演完輝達總部大戲的北士科重劃區與周邊地區，據統計光北投一區，今年包含廠辦案在內，估計便有千億元案量挹注，不僅在北市各區中最多，更高居全台亞軍。

至於新北市則兩樣情，板橋、三重及新莊等熱區買氣雖然有撐，但外圍如淡水等供給量大的重劃區，建案亦面臨嚴峻的去化考驗，議價空間恐將逐步擴大。

近年案量充沛的桃園、台中今年「缺客」情況相當嚴峻。以台中為例，過去遍地開花的重劃區，如今成為廝殺最激烈的戰場，尤其是外圍海線等地區，今年已屢屢出現單週零來人的窘境。

受惠科技題材的新竹、台南與高雄，固然有台積光環加持，但在高房價基期與政策利空夾擊下，買方追價意願疲軟，市場回歸基本面，呈現個案表現的極端落差，南部區域房價更首度出現鬆動。

展望2026年房市，李忠哲表示，央行還是主宰市場生死的最大關鍵字，他解釋，若管制鬆綁，隨著房貸水位回穩，蛋黃區挾著地段優勢，買氣有機會率先復甦，外圍區域搭上這波順風車亦可望加速去化，交易量有機會「由內而外」翻轉。反之若無，明年將繼續陷入「了無生氣」的僵局，買賣雙方沒人會是贏家。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

信義代銷：前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化

內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱...

買預售屋如何避開爛尾樓？北市地政局教這3招防踩雷

購買預售屋，須預防成爛尾樓，北市地政局指出，預售屋交易並非毫無防範之道，應善用官方查詢管道，提供「防雷3步驟」，分別是簽...

建商生存風暴降臨！2026年房市不樂觀 專家：明年看誰敢「真降價」

房市買氣疲軟，明年恐怕持續維持低檔。591新建案總編輯李忠哲30日表示，在央行未鬆手管制下，明年房市看不見樂觀跡象，建商...

