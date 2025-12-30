快訊

北捷手機嗶進站確定！明年1月3日開放QR乘車碼 支援銀行、優惠活動一次看

獨／醫美新制明年元旦上路 確定急診、家醫不納大外科

曹西平稱已立遺囑…乾兒子能獨得遺產？法界：還有幾關要過 恐難如願

聽新聞
0:00 / 0:00

台中招商冠六都！保健食品大廠昱沅投資5億蓋新廠落成 助攻生技產能

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
沅企業投資近5億元在台中市大雅區興建第二廠，昨舉行開幕典禮。圖／台中市政府提供
沅企業投資近5億元在台中市大雅區興建第二廠，昨舉行開幕典禮。圖／台中市政府提供

「投資台灣三大方案」台中六都之冠，其中國內知名保健食品大廠昱沅企業投資近5億元，在台中大雅興建二廠，並引進新技術與智慧化機械，昨開幕啟用全新廠房，增加20個就業機會。台中市經發局長張峯源代表市長盧秀燕出席祝賀，肯定昱沅企業深耕台中逾20年，持續加碼投資台中，展現對台中產業環境與發展高度信心。

⭐2025總回顧

經發局說明，經濟部統計，截至今年12月，「投資台灣三大方案」台中核定廠商已達352家，居六都之冠，累計投資金額約3829億元。在產業界與市府攜手努力下，台中經濟表現持續亮眼，今年第三季中央公布的多項經濟指標中，台中共有5項榮獲六都第一，並已連續18季維持4項以上冠軍；此外，在天下雜誌、遠見雜誌2025年調查中，台中獲六都第2。

張峯源說，昱沅企業是台中在地極具代表性的優質廠商，此次擴建第二廠，彰顯擴展事業版圖的前瞻布局。昱沅企業也長期投入社會公益，多來關懷偏鄉醫療與社會弱勢，協助改善基層醫療設備與資源，2023年梨山衛生所X光機故障，捐助經費協助修繕。

昱沅企業為專業代工各種軟、硬膠囊、錠劑等保健食品，取得ISO22000及HACCP品質認證。董事長蔡適禮指出，第二廠規畫為地下一層、地上六層的專用製造廠房，總樓地板面積約6000坪，投資金額近5億元。新廠全面引進先進製程技術與智慧化機械設備，有效提升整體產能，並開發兼具安全性與機能性的保健產品，以滿足國內外市場多元需求，提升台中在生技與保健食品製造領域的整體競爭力。

經發局表示，未來市府將持續打造友善且具競爭力的投資環境，提供完善行政服務，與企業攜手合作，共同推動產業升級與經濟發展，為台中創造更多就業機會與產業榮景。

台中 保健食品

延伸閱讀

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事

台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中購物節連獲國際7大獎肯定 張峯源歸功市長盧秀燕這些特質

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

信義代銷：前十月預售房市量價背離 市場呈K型分化

內政部實價登錄最新資料顯示，今年1-10月全台預售住宅成交量年減約七成二，價格上漲近兩成，反映量價背離走勢。市場顯現強弱...

買預售屋如何避開爛尾樓？北市地政局教這3招防踩雷

購買預售屋，須預防成爛尾樓，北市地政局指出，預售屋交易並非毫無防範之道，應善用官方查詢管道，提供「防雷3步驟」，分別是簽...

建商生存風暴降臨！2026年房市不樂觀 專家：明年看誰敢「真降價」

房市買氣疲軟，明年恐怕持續維持低檔。591新建案總編輯李忠哲30日表示，在央行未鬆手管制下，明年房市看不見樂觀跡象，建商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。