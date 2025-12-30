聽新聞
0:00 / 0:00
台中招商冠六都！保健食品大廠昱沅投資5億蓋新廠落成 助攻生技產能
「投資台灣三大方案」台中六都之冠，其中國內知名保健食品大廠昱沅企業投資近5億元，在台中大雅興建二廠，並引進新技術與智慧化機械，昨開幕啟用全新廠房，增加20個就業機會。台中市經發局長張峯源代表市長盧秀燕出席祝賀，肯定昱沅企業深耕台中逾20年，持續加碼投資台中，展現對台中產業環境與發展高度信心。
⭐2025總回顧
經發局說明，經濟部統計，截至今年12月，「投資台灣三大方案」台中核定廠商已達352家，居六都之冠，累計投資金額約3829億元。在產業界與市府攜手努力下，台中經濟表現持續亮眼，今年第三季中央公布的多項經濟指標中，台中共有5項榮獲六都第一，並已連續18季維持4項以上冠軍；此外，在天下雜誌、遠見雜誌2025年調查中，台中獲六都第2。
張峯源說，昱沅企業是台中在地極具代表性的優質廠商，此次擴建第二廠，彰顯擴展事業版圖的前瞻布局。昱沅企業也長期投入社會公益，多來關懷偏鄉醫療與社會弱勢，協助改善基層醫療設備與資源，2023年梨山衛生所X光機故障，捐助經費協助修繕。
昱沅企業為專業代工各種軟、硬膠囊、錠劑等保健食品，取得ISO22000及HACCP品質認證。董事長蔡適禮指出，第二廠規畫為地下一層、地上六層的專用製造廠房，總樓地板面積約6000坪，投資金額近5億元。新廠全面引進先進製程技術與智慧化機械設備，有效提升整體產能，並開發兼具安全性與機能性的保健產品，以滿足國內外市場多元需求，提升台中在生技與保健食品製造領域的整體競爭力。
經發局表示，未來市府將持續打造友善且具競爭力的投資環境，提供完善行政服務，與企業攜手合作，共同推動產業升級與經濟發展，為台中創造更多就業機會與產業榮景。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言