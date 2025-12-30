台中招商冠六都！保健食品大廠昱沅投資5億蓋新廠落成 助攻生技產能

「投資台灣三大方案」台中六都之冠，其中國內知名保健食品大廠昱沅企業投資近5億元，在台中大雅興建二廠，並引進新技術與智慧化機械，昨開幕啟用全新廠房，增加20個就業機會。台中市經發局長張峯源代表市長盧秀燕出席祝賀，肯定昱沅企業深耕台中逾20年，持續加碼投資台中，展現對台中產業環境與發展高度信心。

經發局說明，經濟部統計，截至今年12月，「投資台灣三大方案」台中核定廠商已達352家，居六都之冠，累計投資金額約3829億元。在產業界與市府攜手努力下，台中經濟表現持續亮眼，今年第三季中央公布的多項經濟指標中，台中共有5項榮獲六都第一，並已連續18季維持4項以上冠軍；此外，在天下雜誌、遠見雜誌2025年調查中，台中獲六都第2。

張峯源說，昱沅企業是台中在地極具代表性的優質廠商，此次擴建第二廠，彰顯擴展事業版圖的前瞻布局。昱沅企業也長期投入社會公益，多來關懷偏鄉醫療與社會弱勢，協助改善基層醫療設備與資源，2023年梨山衛生所X光機故障，捐助經費協助修繕。

昱沅企業為專業代工各種軟、硬膠囊、錠劑等保健食品，取得ISO22000及HACCP品質認證。董事長蔡適禮指出，第二廠規畫為地下一層、地上六層的專用製造廠房，總樓地板面積約6000坪，投資金額近5億元。新廠全面引進先進製程技術與智慧化機械設備，有效提升整體產能，並開發兼具安全性與機能性的保健產品，以滿足國內外市場多元需求，提升台中在生技與保健食品製造領域的整體競爭力。

經發局表示，未來市府將持續打造友善且具競爭力的投資環境，提供完善行政服務，與企業攜手合作，共同推動產業升級與經濟發展，為台中創造更多就業機會與產業榮景。