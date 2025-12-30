築間首度跨足餐飲代理 林楷傑：明年築間鍋物菜單重組、價格不排除下修

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶到台灣。嚴雅芳/攝影
築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang Haejang 中央韓鍋酒舍」帶回台灣。董事長林楷傑30日表示，明年最重要的工作不是只追新品牌，而是先把「不順利的品牌」全部改掉，並以主力品牌「築間幸福鍋物」為核心回頭整頓，目標明年營運重回成長軌道。

⭐2025總回顧

「中央韓鍋酒舍」首店進駐台北信義區ATT 4 FUN，並規劃2026年第1季在台北、台中再開2家分店。林楷傑透露，與韓方接觸超過3年才打動對方，過程中克服語言、原物料、運輸與製程等難點才順利展店，首店單月營收上看600萬元。除韓食外，集團明年1月還將代理引進日本「達摩燒鳥」，3月再引進南韓百年人參雞品牌，持續擴充餐飲版圖。

隨著海外品牌代理線啟動，築間也同步把資源拉回既有主力品牌的體質升級。林楷傑表示，築間品牌已走過15年，必須在菜單、陳列與整體體驗上做出調整，包含菜單重組、品項與概念重新測試、自助吧配置與價格結構都要重新檢視；為此，將把大廚召集回來，重新盤點菜單邏輯，從品項組合到自助吧內容一次到位。他也提到，未來新品牌不再完全由團隊自創，會尋求各領域更專業的廚師團隊共同開發，提升品牌商品力。

在價格策略上，林楷傑指出，明年度戰略調整「不一定會漲價」，菜單調整後甚至可能調降售價，主因在於原物料壓力已較去年緩解。他說，去年漲價是因牛肉大漲，今年牛肉已回穩「約30%左右」，在成本較友善下，終端價格確實有往下調整的空間。

他坦言，今年上市櫃餐飲同業「大家都很爭氣，只有我們不好」，因此更需要從內部管理與品牌體質下手。明年將把資源重新拉回築間等既有主力品牌，並把過往派去新品牌的「最厲害幹部」調回主品牌強化管理。

築間指出，此次引進「中央韓鍋酒舍」象徵在自有品牌體系成熟後，正式啟動國際品牌合作新階段，未來將透過品牌評估、技術交流與營運管理導入，結合台灣市場特性進行在地化發展，作為擴大代理合作的起點。除海外品牌布局，集團也同步擴展自有品牌版圖，繼「麟德殿牛肉麵」與「喜辰港式點心茶餐廳」後，將推出中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，預計明年第1季在台中市北屯區開出首店，持續以多品牌、多餐飲型態策略擴大市場布局。

