以信任重塑租屋市場生態 業者明年首推「優良房客認證」制度

民眾租屋需求持續攀升，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今日提出明年產業發展藍圖，將改革重點從「量的成長」轉向「質的穩定」，並宣示推動「優良房客認證制度」、「建構全台租屋平台」及定義租賃服務評價標準三項制度作為核心，協助租屋市場建立可長可久的信任基礎。

理事長劉貞君表示，全台租屋人口高達300萬人，租賃服務業的會員家數及人力今年成長29%，為了實踐「住得好走得遠」目標，推動三項新制度。首先是規劃推動的「優良房客認證制度」。租服全聯會強調，這項制度並非標記「誰是壞房客」，而是讓守法、穩定履約的租客更容易被市場看見，透過可驗證的租賃紀錄，如穩定繳租、無重大糾紛等，降低房東對出租的不確定感。業界認為，當房東能更清楚辨識風險，自然更願意釋出物件，有助於改善租屋供給不足的結構性問題。

第二項制度是建置「全台租屋平台」，作為非商業性、可信賴的資訊入口。該平台將由公會體系共同規範，僅限合法租賃業者上架，並可查驗租賃條件與服務內容，解決現行租屋資訊分散、真假難辨的痛點，讓租客與房東都能在透明環境下做出選擇。

第三，則是重新定義租賃服務的評價標準。過去市場多以成交件數與規模作為指標，未來將轉向重視服務品質、守法精神、風險管理與社會責任，並透過專業訓練與制度設計，讓真正具備影響力與專業度的業者被市場看見。

根據全聯會統計，租賃住宅代管市場已進入穩定成長階段。截至今年 11月底，全國租賃住宅服務業會員數達2829家，年增29%；租賃住宅管理人證照數亦年增37%，顯示產業正快速朝制度化、專業化發展。

外界常擔憂的「麻煩租客風險」，從實際統計來看並未失控。六都近三年超過11.4萬件出租案件中，包含欠租、到期不搬遷或破壞房屋等異常狀況，占比僅約2.11%。租服業者指出，當制度完善、資訊透明，租賃市場的風險其實遠低於想像，關鍵在於如何建立信任，讓供給願意留下來，形成對租客更有利的長期穩定循環。