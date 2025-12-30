每坪只要1030元！ 行政執行署新竹分署1/23拍賣釋出關西近600坪土地

法務部行政執行署新竹分署將於明年 1月6日舉行「123 聯合拍賣會」，推出許多動產、不動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標應買、競標。其中新竹縣關西鎮錦山段土地約596.8坪土地僅賣61萬5千元，每坪下殺1030元，還有佛像、股票釋出。

新竹分署表示，1月6日下午3時舉辦不動產拍賣，標的有位於新竹市明湖段、新竹縣竹東鎮、尖石鄉、北埔鄉、寶山鄉、橫山鄉、五峰鄉、關西鎮及苗栗縣苗栗市、卓蘭鎮、竹南鎮、通霄鎮、三灣鄉土地。

其中新竹縣關西鎮錦山段334-76地號，1973平方公尺（約596.8坪），拍賣底價61萬5千元，相當每坪只要1030元；新竹市明湖段643號土地，46.61平方公尺（約14坪），底價252萬元，每坪約18萬元。

新竹分署表示，對上述不動產有興趣的民眾可至新竹分署官網「拍賣公告」專區，查看各個不動產拍賣物件的詳細狀況。本次不動產拍賣兼採通訊投標，民眾不必出遠門，在家就可以輕鬆的投標，有意投標的民眾可至新竹分署網站免費下載通訊投標相關文件，在規定期限內寄到指定之郵局信箱即可。

至於動產部分，當天上午10時起陸續開標，包含佛像藝術品、以及多筆股票標的，如銀行、保險公司股票、金生麗水公司及新格傳播公司股份等，部分股票標的同樣以小額張數釋出。