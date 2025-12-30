長榮航空年終獎金傳6.5個月 星宇只有1個月

航空業2025年都寫下好成績，歲末年終員工最期待的年終獎金又要揭曉了，長榮航空（2618）有望達6.5個月；星宇航（2646）空已經公布發1個月；兩家公司的年終獎金也成為今天各大社群最熱門的議題。

長榮航前三季EPS 3.43元，為史上次高紀錄，推估月底要發的年終獎金應該僅次於去年度，以獲利數字來推估平均6.5個月。

星宇航空已經公布年終獎金，昨天也發給員工一封信，說明年終獎金發1個月的考量。有員工在社群網站上指出「今晚收到執行長的一封信公司內群都炸掉」不少員工都傳達沮喪的心情。

針對此事星宇航空指出，考量今年整體營運環境變數較多，客運表現與去年相比有所差異，公司在審慎評估整體營運與未來布局後，發放年終獎金1個月，整體調薪幅度約3%。公司期許在穩健經營與持續投資並進的前提下，逐步提升營運成果與獲利能力，進而與全體同仁共享經營成果，攜手邁向下一階段的成長。

星宇進一步表示，在全體同仁持續努力下逐漸擴張，目前機隊數達29架、航線布局共35條，並規劃明年陸續引進14架新機，提前展開相關前置作業與營運準備，為加速達成規模經濟及長期發展奠定基礎。