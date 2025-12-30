築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林楷傑今日表示，未來築間除了擴大代理業務外，也會鞏固、強化既有品牌市場，明年將可走出谷底，營運重回正軌。

中央韓鍋酒舍首店位於台北市信義區，單月營收可望上看600萬元，林楷傑透露，與南韓品牌方接觸超過3年，透過誠意才打動對方，並克服語言、原物料、運輸、製程等難點，才順利開出第一店。

林楷傑表示，過去築間都是自創品牌，也有不少失敗經驗，經過今年的挫折後，也改變集團方針，未來只會與最厲害廚師去合作新品牌，如港點、中餐，其次則是代理已經成功的品牌，不會再自己研發品牌。這樣可以讓集團少走一些彎路。

林楷傑認為，未來台灣的餐飲局勢，最穩定的就是剛性需求，其次就是有特色，吃過還會回頭的品牌，會走向極端化。

對於接下來的代理方向，林楷傑透露，明年1月會開出日本達摩燒鳥，3月則會有南韓百年人參雞品牌；至於既有品牌，他表示，火鍋與燒肉每年營收可以有50億元的貢獻，但築間品牌已經有15年，需要做出調整，包括菜單、陳列等，都需要更新，在原物料價格穩定後，終端價格也有往下調整的空間。

對於明年的店數，林楷傑指出，目前店數140店，明年可能會降到120店，店數不見得會增加，但體質會更好，也可能是讓直營店改品牌，增加加盟店的營收，避免內部競爭。例如而先前開出的港點品牌，先前就是築間火鍋，過去單月營收100萬元，改為港點以後高達500萬元。