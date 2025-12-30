快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

聽新聞
0:00 / 0:00

築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」。記者林海／攝影
以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」。記者林海／攝影

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林楷傑今日表示，未來築間除了擴大代理業務外，也會鞏固、強化既有品牌市場，明年將可走出谷底，營運重回正軌。

⭐2025總回顧

中央韓鍋酒舍首店位於台北市信義區，單月營收可望上看600萬元，林楷傑透露，與南韓品牌方接觸超過3年，透過誠意才打動對方，並克服語言、原物料、運輸、製程等難點，才順利開出第一店。

林楷傑表示，過去築間都是自創品牌，也有不少失敗經驗，經過今年的挫折後，也改變集團方針，未來只會與最厲害廚師去合作新品牌，如港點、中餐，其次則是代理已經成功的品牌，不會再自己研發品牌。這樣可以讓集團少走一些彎路。

林楷傑認為，未來台灣的餐飲局勢，最穩定的就是剛性需求，其次就是有特色，吃過還會回頭的品牌，會走向極端化。

對於接下來的代理方向，林楷傑透露，明年1月會開出日本達摩燒鳥，3月則會有南韓百年人參雞品牌；至於既有品牌，他表示，火鍋與燒肉每年營收可以有50億元的貢獻，但築間品牌已經有15年，需要做出調整，包括菜單、陳列等，都需要更新，在原物料價格穩定後，終端價格也有往下調整的空間。

對於明年的店數，林楷傑指出，目前店數140店，明年可能會降到120店，店數不見得會增加，但體質會更好，也可能是讓直營店改品牌，增加加盟店的營收，避免內部競爭。例如而先前開出的港點品牌，先前就是築間火鍋，過去單月營收100萬元，改為港點以後高達500萬元。

延伸閱讀

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

大把鈔票墊泡麵？南韓掀「窮困挑戰」炫富反諷 網怒批：拿貧窮開玩笑

南韓「金蘋果」時代：農民發起氣候訴訟與背後的「糧食安保」危機

北韓新年前頻秀軍事肌肉 南韓與專家關注區域安全

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

以信任重塑租屋市場生態 業者明年首推「優良房客認證」制度

民眾租屋需求持續攀升，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今日提出明年產業發展藍圖，將改革重點從「量的成長」轉向「...

每坪只要1030元！ 行政執行署新竹分署1/23拍賣釋出關西近600坪土地

法務部行政執行署新竹分署將於明年 1月6日舉行「123 聯合拍賣會」，推出許多動產、不動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標...

築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林...

包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。