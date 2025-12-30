包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。租賃住宅管理人員證照數亦同步攀升，從2024年的3,550張，成長至2025年的4,859張，全年成長增幅約37%。

租屋全聯會表示，會員數的穩定成長，顯示依法立案、制度化經營的業者持續加入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，讓更多房客能在具保障的環境中租屋，進一步強化市場正向循環。

證照數增加則顯示產業正從過往經驗導向，逐步轉向以專業訓練與制度為核心的發展模式，租服全聯會將持續滾動調整專業人員考試內容，使證照制度更貼近第一線實務需求。

租服全聯會理事長劉貞君表示，截至目前全台租屋人口高達300萬人以上，租賃市場也正朝向制度化、穩定化方向發展。未來社宅包租代管不是只拚量，更是拚穩定與品質。

針對租賃住宅市場相關法規與修法，劉貞君表示，制度改革應兼顧市場供需，平衡租客、房東與業者三方權責，避免過度行政負擔造成市場限縮，期盼建立一套能真正落實於現場、並為各方信任的透明制度。

他表示，目前租服全聯會已串連全台各地方公會，協助政府調解租屋糾紛、維護租屋市場秩序，並辦理租賃糾紛相關教育訓練、防詐宣導及非法業者查核，將第一線實務經驗回饋政策端。

同時，租服全聯會亦針對租客需求積極打造便民服務，與桃園市合作建置「租屋諮詢服務數位櫃檯」，提供一站式諮詢服務；也在台北市、新北市、台東縣辦理大專院校專屬講座，提升青年租屋安全意識。

另在新竹、台南、高雄辦理則加強租賃法令申報與交易安全宣導，深化地方治理量能。

租服全聯會表示，目前全台包租代管戶數已突破十萬戶，下一階段的關鍵不在於數量持續堆疊，而在於能否真正做到長期穩定出租、完善照顧弱勢族群，並回應高齡化、家庭結構變化與婚孕換居等實際居住需求。

業界指出，2026年的關鍵不在業者能做多少，而在房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅及提高收回規範，立意在於穩定租屋關係，但產官學也普遍認為，制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致供給退場、租金反而承壓上升。