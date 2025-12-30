快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家。記者游智文攝影
根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家。記者游智文攝影

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。租賃住宅管理人員證照數亦同步攀升，從2024年的3,550張，成長至2025年的4,859張，全年成長增幅約37%。

⭐2025總回顧

租屋全聯會表示，會員數的穩定成長，顯示依法立案、制度化經營的業者持續加入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，讓更多房客能在具保障的環境中租屋，進一步強化市場正向循環。

證照數增加則顯示產業正從過往經驗導向，逐步轉向以專業訓練與制度為核心的發展模式，租服全聯會將持續滾動調整專業人員考試內容，使證照制度更貼近第一線實務需求。

租服全聯會理事長劉貞君表示，截至目前全台租屋人口高達300萬人以上，租賃市場也正朝向制度化、穩定化方向發展。未來社宅包租代管不是只拚量，更是拚穩定與品質。

針對租賃住宅市場相關法規與修法，劉貞君表示，制度改革應兼顧市場供需，平衡租客、房東與業者三方權責，避免過度行政負擔造成市場限縮，期盼建立一套能真正落實於現場、並為各方信任的透明制度。

他表示，目前租服全聯會已串連全台各地方公會，協助政府調解租屋糾紛、維護租屋市場秩序，並辦理租賃糾紛相關教育訓練、防詐宣導及非法業者查核，將第一線實務經驗回饋政策端。

同時，租服全聯會亦針對租客需求積極打造便民服務，與桃園市合作建置「租屋諮詢服務數位櫃檯」，提供一站式諮詢服務；也在台北市、新北市、台東縣辦理大專院校專屬講座，提升青年租屋安全意識。

另在新竹、台南、高雄辦理則加強租賃法令申報與交易安全宣導，深化地方治理量能。

租服全聯會表示，目前全台包租代管戶數已突破十萬戶，下一階段的關鍵不在於數量持續堆疊，而在於能否真正做到長期穩定出租、完善照顧弱勢族群，並回應高齡化、家庭結構變化與婚孕換居等實際居住需求。

業界指出，2026年的關鍵不在業者能做多少，而在房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅及提高收回規範，立意在於穩定租屋關係，但產官學也普遍認為，制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致供給退場、租金反而承壓上升。

租屋 全聯 市場

延伸閱讀

台數科 建電視AI防詐平台

北市隨機殺人事件 心理師：恐懼與不安是正常反應

癌症病魔打不倒她！唐玲證照滿手「再獲頒榮譽模範生」

新任理事長林憶君推「藥事外交」 藥師全聯會與印尼藥師會姐妹會續約

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

以信任重塑租屋市場生態 業者明年首推「優良房客認證」制度

民眾租屋需求持續攀升，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今日提出明年產業發展藍圖，將改革重點從「量的成長」轉向「...

每坪只要1030元！ 行政執行署新竹分署1/23拍賣釋出關西近600坪土地

法務部行政執行署新竹分署將於明年 1月6日舉行「123 聯合拍賣會」，推出許多動產、不動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標...

築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林...

包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。